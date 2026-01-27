Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede

Listede Antalya’nın yanı sıra Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünya çapında bilinen destinasyonlar da yer aldı.

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kemer ise 2026 seçkisinde öne çıkan noktalar arasında gösterildi. Güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla dikkat çeken Kemer’in; doğal güzellikleri, berrak denizi ve yüksek standartlı konaklama seçenekleri sayesinde nitelikli tatil arayan uluslararası gezginler için cazibesini koruduğu vurgulandı.