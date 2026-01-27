Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede

Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede

Forbes, gezmeyi sevenler için merakla beklenen “2026’nın En İyi Seyahat Destinasyonları” listesini paylaştı. Dünyanın dört bir yanından rotaların yer aldığı prestijli seçkide, Türkiye’den de Antalya ve Kemer ön plana çıktı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 1

Forbes’in oluşturduğu listede; kültürel miras, gastronomi çeşitliliği, doğal güzellikler, deniz turizmi, konaklama kalitesi ve ziyaretçilere sunulan deneyimlerin özgünlüğü gibi pek çok kriterler dikkate alındı. Yunanistan’dan Karayipler’e, ABD’den Asya’ya uzanan geniş bir coğrafya listeye dahil edildi.

1 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 2

Antalya, Forbes değerlendirmesinde; lüks tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, turkuaz denizi, zengin mutfağı ve çok kültürlü ziyaretçi profili ile uluslararası ölçekte güçlü, sürdürülebilir ve cazip bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

2 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 3

Listede Antalya’nın yanı sıra Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünya çapında bilinen destinasyonlar da yer aldı.

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kemer ise 2026 seçkisinde öne çıkan noktalar arasında gösterildi. Güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla dikkat çeken Kemer’in; doğal güzellikleri, berrak denizi ve yüksek standartlı konaklama seçenekleri sayesinde nitelikli tatil arayan uluslararası gezginler için cazibesini koruduğu vurgulandı.

3 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 4

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

4 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 5

Antalya, Türkiye

5 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 6

Antarktika

6 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 7

Hırvatistan

7 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 8

Dallas–Fort Worth, ABD

8 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 9

Emerald Coast, Florida, ABD

9 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 10

Grenada, Karayipler

10 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 11

Hudson Valley, New York, ABD

11 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 12

Los Angeles, ABD

12 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 13

Mallorca, İspanya

13 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 14

Milan ve Dolomitler, İtalya

14 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 15

Nikko, Japonya

15 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 16

Park City, Utah, ABD

16 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 17

Peloponnese, Yunanistan

17 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 18

Rajasthan, Hindistan

18 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 19

Riviera Nayarit, Meksika

19 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 20

Sonoma, California, ABD

20 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 21

Washington, D.C., ABD

21 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 22

Warsaw, Polonya

22 23
Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede - Resim: 23

Zanzibar, Tanzanya

23 23
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro