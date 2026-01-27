Forbes seçti: 2026'nın en prestijli rotaları belli oldu… Türkiye’den o şehir listede

Forbes’in oluşturduğu listede; kültürel miras, gastronomi çeşitliliği, doğal güzellikler, deniz turizmi, konaklama kalitesi ve ziyaretçilere sunulan deneyimlerin özgünlüğü gibi pek çok kriterler dikkate alındı. Yunanistan’dan Karayipler’e, ABD’den Asya’ya uzanan geniş bir coğrafya listeye dahil edildi.
Forbes, gezmeyi sevenler için merakla beklenen “2026’nın En İyi Seyahat Destinasyonları” listesini paylaştı. Dünyanın dört bir yanından rotaların yer aldığı prestijli seçkide, Türkiye’den de Antalya ve Kemer ön plana çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Antalya, Forbes değerlendirmesinde; lüks tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, turkuaz denizi, zengin mutfağı ve çok kültürlü ziyaretçi profili ile uluslararası ölçekte güçlü, sürdürülebilir ve cazip bir turizm merkezi olarak tanımlandı.
Listede Antalya’nın yanı sıra Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünya çapında bilinen destinasyonlar da yer aldı.
Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kemer ise 2026 seçkisinde öne çıkan noktalar arasında gösterildi. Güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla dikkat çeken Kemer’in; doğal güzellikleri, berrak denizi ve yüksek standartlı konaklama seçenekleri sayesinde nitelikli tatil arayan uluslararası gezginler için cazibesini koruduğu vurgulandı.
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Antalya, Türkiye
Antarktika
Hırvatistan
Dallas–Fort Worth, ABD
Emerald Coast, Florida, ABD
Grenada, Karayipler
Hudson Valley, New York, ABD
Los Angeles, ABD
Mallorca, İspanya
Milan ve Dolomitler, İtalya
Nikko, Japonya
Park City, Utah, ABD
Peloponnese, Yunanistan
Rajasthan, Hindistan
Riviera Nayarit, Meksika
Sonoma, California, ABD
Washington, D.C., ABD
Warsaw, Polonya
Zanzibar, Tanzanya