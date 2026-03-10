Dünyanın en zengin insanları 2026 yılında belli oldu. Milyarder sayısı geçtiğimiz yıla oranla 400 kişi artarak 3 bin 428 isimle dikkat çekti. Küresel milyarder sınıfının toplam serveti ise dört trilyon dolarlık devasa bir sıçramayla 20,1 trilyon dolara geldi.
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi
Milyarderler kulübünde hem rekor hem yeni yüzler: Beyoncé ve Federer gibi yıldızların barajı aştığı listede, kadın milyarderlerin sayısı 481’e ulaşırken zirvenin sahibi değişmedi. Milyarder sayısı ise 3 bin 428 ile rekor kırarken, toplam servet 20,1 trilyon dolara geldi.Derleyen: Süleyman Çay
Listenin zirvesinde, Elon Musk konumlandı. Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini bir yılda yaklaşık 500 milyar dolar artıran Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olmaya aday olduğu belirtildi.
Musk, en yakın rakibi ise Google kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (237 milyar dolar) tam üç kat daha zengin konumda yer aldı.
Dünyanın en zengin 20 ismi:
Elon Musk: 836.2 Milyar $ | 54 Yaş | Tesla, SpaceX (ABD)
Larry Page: 252.8 Milyar $ | 52 Yaş | Google (ABD)
Sergey Brin: 233.3 Milyar $ | 52 Yaş | Google (ABD)
Jeff Bezos: 226.8 Milyar $ | 62 Yaş | Amazon (ABD)
Mark Zuckerberg: 222 Milyar $ | 41 Yaş | Facebook (ABD)
Larry Ellison: 195.5 Milyar $ | 81 Yaş | Oracle (ABD)
Jensen Huang: 158.2 Milyar $ | 63 Yaş | Yarı İletkenler (ABD)
Bernard Arnault & Ailesi: 157.8 Milyar $ | 77 Yaş | LVMH (Fransa)
Warren Buffett: 147 Milyar $ | 95 Yaş | Berkshire Hathaway (ABD)
Michael Dell: 145 Milyar $ | 61 Yaş | Dell Technologies (ABD)
Rob Walton & Ailesi: 142.7 Milyar $ | 81 Yaş | Walmart (ABD)
Jim Walton & Ailesi: 140 Milyar $ | 77 Yaş | Walmart (ABD)
Amancio Ortega: 134.3 Milyar $ | 89 Yaş | Zara (İspanya)
Alice Walton: 130.9 Milyar $ | 76 Yaş | Walmart (ABD)
Steve Ballmer: 130.5 Milyar $ | 69 Yaş | Microsoft (ABD)
Carlos Slim Helu & Ailesi: 116.8 Milyar $ | 86 Yaş | Telekom (Meksika)
Michael Bloomberg: 109.4 Milyar $ | 84 Yaş | Bloomberg LP (ABD)
Bill Gates: 106.8 Milyar $ | 70 Yaş | Microsoft (ABD)
Mukesh Ambani: 99.2 Milyar $ | 68 Yaş | Çeşitli Yatırımlar (Hindistan)
Francoise Bettencourt Meyers & Ailesi: 91.6 Milyar $ | 72 Yaş | L'Oréal (Fransa)
Forbes'un listesine giren Türk isimler ise şu şekilde oldu:
Hamdi Ulukaya: 13.5 Milyar $ | 53 Yaş | Chobani (Gıda)
Murat Ülker: 5.3 Milyar $ | 66 Yaş | Yıldız Holding (Gıda)
Şaban Cemil Kazancı: 4.9 Milyar $ | 65 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)
Eren Özmen: 4.9 Milyar $ | 67 Yaş | Sierra Nevada (Havacılık ve Uzay)
Uğur Şahin: 4.7 Milyar $ | 60 Yaş | BioNTech (Sağlık)
Erman Ilıcak: 3.8 Milyar $ | 58 Yaş | Rönesans Holding (İnşaat)
Ferit Faik Şahenk: 3.2 Milyar $ | 61 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)
Filiz Şahenk: 2.9 Milyar $ | 59 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)
Feridun Geçgel: 2.7 Milyar $ | 55 Yaş | Astor Enerji (Enerji)
İpek Kıraç: 2.7 Milyar $ | 41 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)
Semahat Sevim Arsel: 2.7 Milyar $ | 97 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)
Selçuk Bayraktar: 2.7 Milyar $ | 46 Yaş | Baykar Teknoloji (Savunma / İHA)
Mustafa Rahmi Koç: 2.6 Milyar $ | 95 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)
Mehmet Sinan Tara: 2.5 Milyar $ | 67 Yaş | ENKA (İnşaat)
Haluk Bayraktar: 2.4 Milyar $ | 47 Yaş | Baykar Teknoloji (Savunma / İHA)
Ahmet Çalık: 2.3 Milyar $ | 68 Yaş | Çalık Holding (Çeşitli)
Mustafa Küçük: 2.2 Milyar $ | 62 Yaş | LC Waikiki (Moda / Perakende)
Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 Milyar $ | 69 Yaş | Acıbadem Grubu (Sağlık)
Şefik Yılmaz Dizdar: 2.0 Milyar $ | 87 Yaş | LC Waikiki (Moda / Perakende)
Hüsnü Özyeğin: 2.0 Milyar $ | 81 Yaş | Fiba Holding (Çeşitli)
Sezai Bacaksız: 2.0 Milyar $ | 76 Yaş | Limak Holding (İnşaat)
Nihat Özdemir: 2.0 Milyar $ | 75 Yaş | Limak Holding (İnşaat)
Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 Milyar $ | 71 Yaş | Akfen Holding (Çeşitli)
Bülent Eczacıbaşı: 1.6 Milyar $ | 76 Yaş | Eczacıbaşı Holding (İlaç / Tüketim)
Deniz Şahenk: 1.6 Milyar $ | 80 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)
Turgay Ciner: 1.5 Milyar $ | 79 Yaş | WE Soda (Madencilik / Çeşitli)
Kazım Türker: 1.3 Milyar $ | 72 Yaş | Türkerler Holding (Enerji)
Faruk Eczacıbaşı: 1.3 Milyar $ | 71 Yaş | Eczacıbaşı Holding (İlaç / Tüketim)
Emre Tezmen: 1.3 Milyar $ | 53 Yaş | Tera Holding (Finans / Çeşitli)
İbrahim Erdemoğlu: 1.2 Milyar $ | 63 Yaş | Erdemoğlu Holding (Halı / Kimya)
Mustafa Latif Topbaş: 1.2 Milyar $ | 81 Yaş | BİM (Perakende)
Ceyda Lale Tara: 1.2 Milyar $ | 94 Yaş | ENKA (İnşaat)
Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 Milyar $ | 65 Yaş | ENKA (İnşaat)
Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 Milyar $ | 59 Yaş | ENKA (İnşaat)
Vildan Gülçelik: 1.1 Milyar $ | 92 Yaş | ENKA (İnşaat)
Mehmet Kazancı: 1.1 Milyar $ | 65 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)
Ahmed Afif Topbaş: 1.1 Milyar $ | 84 Yaş | BİM (Perakende)
Ali Erdemoğlu: 1.1 Milyar $ | 67 Yaş | Erdemoğlu Holding (Halı / Kimya)
Oğuz Tezmen: 1.1 Milyar $ | 78 Yaş | Tera Holding (Finans / Çeşitli)
Murat Vargı: 1.0 Milyar $ | 78 Yaş | MV Holding (Telekom)
Aydın Doğan: 1.0 Milyar $ | 90 Yaş | Doğan Holding (Çeşitli)
Tülay Kazancı: 1.0 Milyar $ | 70 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)