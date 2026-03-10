Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi

Dünyanın en zengin insanları 2026 yılında belli oldu. Milyarder sayısı geçtiğimiz yıla oranla 400 kişi artarak 3 bin 428 isimle dikkat çekti. Küresel milyarder sınıfının toplam serveti ise dört trilyon dolarlık devasa bir sıçramayla 20,1 trilyon dolara geldi.