Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi

Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi

Milyarderler kulübünde hem rekor hem yeni yüzler: Beyoncé ve Federer gibi yıldızların barajı aştığı listede, kadın milyarderlerin sayısı 481’e ulaşırken zirvenin sahibi değişmedi. Milyarder sayısı ise 3 bin 428 ile rekor kırarken, toplam servet 20,1 trilyon dolara geldi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 1

Dünyanın en zengin insanları 2026 yılında belli oldu. Milyarder sayısı geçtiğimiz yıla oranla 400 kişi artarak 3 bin 428 isimle dikkat çekti. Küresel milyarder sınıfının toplam serveti ise dört trilyon dolarlık devasa bir sıçramayla 20,1 trilyon dolara geldi.

1 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 2

Listenin zirvesinde, Elon Musk konumlandı. Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini bir yılda yaklaşık 500 milyar dolar artıran Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olmaya aday olduğu belirtildi.

2 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 3

Musk, en yakın rakibi ise Google kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (237 milyar dolar) tam üç kat daha zengin konumda yer aldı.

3 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 4

Dünyanın en zengin 20 ismi:

Elon Musk: 836.2 Milyar $ | 54 Yaş | Tesla, SpaceX (ABD)

Larry Page: 252.8 Milyar $ | 52 Yaş | Google (ABD)

Sergey Brin: 233.3 Milyar $ | 52 Yaş | Google (ABD)

Jeff Bezos: 226.8 Milyar $ | 62 Yaş | Amazon (ABD)

4 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 5

Mark Zuckerberg: 222 Milyar $ | 41 Yaş | Facebook (ABD)

Larry Ellison: 195.5 Milyar $ | 81 Yaş | Oracle (ABD)

Jensen Huang: 158.2 Milyar $ | 63 Yaş | Yarı İletkenler (ABD)

Bernard Arnault & Ailesi: 157.8 Milyar $ | 77 Yaş | LVMH (Fransa)

5 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 6

Warren Buffett: 147 Milyar $ | 95 Yaş | Berkshire Hathaway (ABD)

Michael Dell: 145 Milyar $ | 61 Yaş | Dell Technologies (ABD)

Rob Walton & Ailesi: 142.7 Milyar $ | 81 Yaş | Walmart (ABD)

Jim Walton & Ailesi: 140 Milyar $ | 77 Yaş | Walmart (ABD)

Amancio Ortega: 134.3 Milyar $ | 89 Yaş | Zara (İspanya)

6 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 7

Alice Walton: 130.9 Milyar $ | 76 Yaş | Walmart (ABD)

Steve Ballmer: 130.5 Milyar $ | 69 Yaş | Microsoft (ABD)

Carlos Slim Helu & Ailesi: 116.8 Milyar $ | 86 Yaş | Telekom (Meksika)

Michael Bloomberg: 109.4 Milyar $ | 84 Yaş | Bloomberg LP (ABD)

Bill Gates: 106.8 Milyar $ | 70 Yaş | Microsoft (ABD)

Mukesh Ambani: 99.2 Milyar $ | 68 Yaş | Çeşitli Yatırımlar (Hindistan)

Francoise Bettencourt Meyers & Ailesi: 91.6 Milyar $ | 72 Yaş | L'Oréal (Fransa)

7 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 8

Forbes'un listesine giren Türk isimler ise şu şekilde oldu:

Hamdi Ulukaya: 13.5 Milyar $ | 53 Yaş | Chobani (Gıda)

Murat Ülker: 5.3 Milyar $ | 66 Yaş | Yıldız Holding (Gıda)

Şaban Cemil Kazancı: 4.9 Milyar $ | 65 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)

Eren Özmen: 4.9 Milyar $ | 67 Yaş | Sierra Nevada (Havacılık ve Uzay)

Uğur Şahin: 4.7 Milyar $ | 60 Yaş | BioNTech (Sağlık)

8 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 9

Erman Ilıcak: 3.8 Milyar $ | 58 Yaş | Rönesans Holding (İnşaat)

Ferit Faik Şahenk: 3.2 Milyar $ | 61 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)

Filiz Şahenk: 2.9 Milyar $ | 59 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)

Feridun Geçgel: 2.7 Milyar $ | 55 Yaş | Astor Enerji (Enerji)

İpek Kıraç: 2.7 Milyar $ | 41 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)

9 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 10

Semahat Sevim Arsel: 2.7 Milyar $ | 97 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)

Selçuk Bayraktar: 2.7 Milyar $ | 46 Yaş | Baykar Teknoloji (Savunma / İHA)

Mustafa Rahmi Koç: 2.6 Milyar $ | 95 Yaş | Koç Holding (Çeşitli)

Mehmet Sinan Tara: 2.5 Milyar $ | 67 Yaş | ENKA (İnşaat)

Haluk Bayraktar: 2.4 Milyar $ | 47 Yaş | Baykar Teknoloji (Savunma / İHA)

10 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 11

Ahmet Çalık: 2.3 Milyar $ | 68 Yaş | Çalık Holding (Çeşitli)

Mustafa Küçük: 2.2 Milyar $ | 62 Yaş | LC Waikiki (Moda / Perakende)

Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 Milyar $ | 69 Yaş | Acıbadem Grubu (Sağlık)

Şefik Yılmaz Dizdar: 2.0 Milyar $ | 87 Yaş | LC Waikiki (Moda / Perakende)

Hüsnü Özyeğin: 2.0 Milyar $ | 81 Yaş | Fiba Holding (Çeşitli)

11 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 12

Sezai Bacaksız: 2.0 Milyar $ | 76 Yaş | Limak Holding (İnşaat)

Nihat Özdemir: 2.0 Milyar $ | 75 Yaş | Limak Holding (İnşaat)

Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 Milyar $ | 71 Yaş | Akfen Holding (Çeşitli)

Bülent Eczacıbaşı: 1.6 Milyar $ | 76 Yaş | Eczacıbaşı Holding (İlaç / Tüketim)

Deniz Şahenk: 1.6 Milyar $ | 80 Yaş | Doğuş Holding (Çeşitli)

12 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 13

Turgay Ciner: 1.5 Milyar $ | 79 Yaş | WE Soda (Madencilik / Çeşitli)

Kazım Türker: 1.3 Milyar $ | 72 Yaş | Türkerler Holding (Enerji)

Faruk Eczacıbaşı: 1.3 Milyar $ | 71 Yaş | Eczacıbaşı Holding (İlaç / Tüketim)

Emre Tezmen: 1.3 Milyar $ | 53 Yaş | Tera Holding (Finans / Çeşitli)

İbrahim Erdemoğlu: 1.2 Milyar $ | 63 Yaş | Erdemoğlu Holding (Halı / Kimya)

Mustafa Latif Topbaş: 1.2 Milyar $ | 81 Yaş | BİM (Perakende)

13 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 14

Ceyda Lale Tara: 1.2 Milyar $ | 94 Yaş | ENKA (İnşaat)

Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 Milyar $ | 65 Yaş | ENKA (İnşaat)

Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 Milyar $ | 59 Yaş | ENKA (İnşaat)

Vildan Gülçelik: 1.1 Milyar $ | 92 Yaş | ENKA (İnşaat)

Mehmet Kazancı: 1.1 Milyar $ | 65 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)

14 15
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye’den 43 dolar milyarderi listeye girdi - Resim: 15

Ahmed Afif Topbaş: 1.1 Milyar $ | 84 Yaş | BİM (Perakende)

Ali Erdemoğlu: 1.1 Milyar $ | 67 Yaş | Erdemoğlu Holding (Halı / Kimya)

Oğuz Tezmen: 1.1 Milyar $ | 78 Yaş | Tera Holding (Finans / Çeşitli)

Murat Vargı: 1.0 Milyar $ | 78 Yaş | MV Holding (Telekom)

Aydın Doğan: 1.0 Milyar $ | 90 Yaş | Doğan Holding (Çeşitli)

Tülay Kazancı: 1.0 Milyar $ | 70 Yaş | Kazancı Holding (Enerji)

15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro