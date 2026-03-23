İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yaptığı saldırının ardından başlayan savaşta 24. güne girildi. Piyasalarda savaş paniğiyle meydana gelen dalgalanma altın fiyatlarını derinden etkiledi. Piyasalarla Kapalıçarşı arasında makas açılırken, altına talep yükseldi.
Fiyatının düştüğünü gören altın almaya koştu: Kuyrukların ucu görünmedi
Altın fiyatlarında meydana gelen sert düşüşün ardından kuyumcuların kapılarında sıralar oluştu. Altın almak için gelen vatandaşlar nedeniyle kuyumcularda adım atacak yer kalmadı.Derleyen: Baran Yalçın
ALTIN SERT DÜŞTÜ
Altın fiyatlarında geçen hafta yüzde 10'luk meydana gelmişti. Bu kayıp, 1983 senesinden beri görülen en büyük haftalık kayıp oldu. Fakat altın bu kayıpla kalmadı, yeni haftaya büyük düşüşle başladı.
Savaş dönemlerinde yükselmesi beklenen altın, bu kez küresel likidite krizi sebebiyle çakıldı. Yatırımcıların diğer varlıklardaki zararlarını kapatmak için altına hücum etmesi (satış yönlü), fiyatları son 4 ayın dibini gördü.
Küresel gerilimlerle piyasalarda meydana gelen hareketlilik belirsizlik iklimi yaratırken, Ramazan Bayramı sonrası gelen bu düşüş Türkiye'de binlerce kişinin kuyumcuların yolunu tutmasına sebep oldu.
Ons Altın: Haftaya büyük bir satış baskısıyla giren spot altında, kayıp büyük oldu. Ons altın günün ilk saatlerinde yüzde 9'a varan sert değer kaybıyla 4 bin 197 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte altının yılbaşından bu yana elde ettiği tüm kazançlar sıfırlandı.
Gram altın ise 6 bin liranın altına düştü. Bir ara 5 bin 852 liraya kadar geriledi.
Gümüşte yüzde 3,2, platinde yüzde 2,9 ve paladyumda yüzde 0,5’lik kayıplar yaşanırken; piyasalar "değerli metal" döneminden "nakit" dönemine sert bir geçiş yaptı.
"SATAN YOK HERKES ALIYOR"
Altın alımında görülmemiş bir yoğunluk meydana geldi.
Sosyal medyada pek çok kişi kuyumcularda denk geldikleri kalabalık sıraların fotoğraflarını paylaştı.
Gazeteci Olcay Aydilek de denk geldiği kuyruklardan birinin fotoğrafını paylaşırken kuyumculara "Alıyorlar mı satıyorlar mı" diye sorduğunu ve "Satan yok, herkes alıyor." cevabı aldığını belirtti.