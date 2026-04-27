Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 15°
Anasayfa Otomotiv Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’de yıllardır satış rekorlarını altüst eden Fiat Egea için veda vakti yaklaşıyor. Son kez üretilecek Fiat Egea'nın yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı.

Dilem Taştan
Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Tofaş’ın Stellantis ile yaptığı yeni anlaşma sonrası Egea’nın üretim bitiş tarihi netleşirken, Bursa sokaklarında test edilen halefinin görüntüleri otomobil dünyasında heyecan yarattı.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

BURSA'DA 30 HAZİRAN 2026 MESAİSİ

Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı stratejik anlaşmalar doğrultusunda üretim planlarını güncelledi.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Bursa’daki fabrikada bir efsane haline gelen Tipo/Egea modelinin üretim süreci 30 Haziran 2026 tarihinde resmen sona erecek.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

YENİ HALEF SAHNEYE ÇIKTI: "CROSSOVER-SEDAN" KARIŞIMI

Egea’nın yerini alması beklenen yeni model, Bursa sokaklarında kamuflajlı olarak test edilirken görüntülendi.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 5

Sızdırılan görseller, aracın tasarımında radikal bir değişim yaşanacağını kanıtlıyor.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 6

FASTBACK GÖVDE

Arkaya doğru alçalan şık tavan hattı, araca modern bir "Fastback" görünümü kazandırıyor.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 7

DİNAMİK TASARIM

Parçalı far yapısı ve aerodinamik jantlar, Crossover ile Sedan hatlarını birleştiren dinamik bir duruş sergiliyor.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 8

İÇ MEKANDA "GRANDE PANDA" ESİNTİLERİ

Aracın kabin içi, geleneksel Fiat tasarım dilini bir kenara bırakarak daha yenilikçi bir yapıya bürünüyor. Fiat Grande Panda modelinden izler taşıyan iç mekanda şu detaylar öne çıkıyor:

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 9

SPORTİF DETAYLAR

Altı düzleştirilmiş direksiyon simidi ve geometrik desenli kumaş koltuklar.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 10

MİNİMALİST KONSOL

Geleneksel vites kolu yerini şık bir vites seçiciye bırakırken; elektronik park freni ve yeni nesil motor çalıştırma düğmesi konforu artırıyor.

Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 11

GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu yıl içerisinde resmi tanıtımının yapılması planlanan yeni modelin ismi ve teknik özellikleri henüz sır gibi saklanıyor. Ancak önümüzdeki aylarda motor seçeneklerinin ve "Egea'nın halefi"nin resmi adının kesinleşmesi bekleniyor.

