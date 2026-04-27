Tofaş’ın Stellantis ile yaptığı yeni anlaşma sonrası Egea’nın üretim bitiş tarihi netleşirken, Bursa sokaklarında test edilen halefinin görüntüleri otomobil dünyasında heyecan yarattı.
Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye’de yıllardır satış rekorlarını altüst eden Fiat Egea için veda vakti yaklaşıyor. Son kez üretilecek Fiat Egea'nın yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı.Dilem Taştan
BURSA'DA 30 HAZİRAN 2026 MESAİSİ
Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı stratejik anlaşmalar doğrultusunda üretim planlarını güncelledi.
Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Bursa’daki fabrikada bir efsane haline gelen Tipo/Egea modelinin üretim süreci 30 Haziran 2026 tarihinde resmen sona erecek.
YENİ HALEF SAHNEYE ÇIKTI: "CROSSOVER-SEDAN" KARIŞIMI
Egea’nın yerini alması beklenen yeni model, Bursa sokaklarında kamuflajlı olarak test edilirken görüntülendi.
Sızdırılan görseller, aracın tasarımında radikal bir değişim yaşanacağını kanıtlıyor.
FASTBACK GÖVDE
Arkaya doğru alçalan şık tavan hattı, araca modern bir "Fastback" görünümü kazandırıyor.
DİNAMİK TASARIM
Parçalı far yapısı ve aerodinamik jantlar, Crossover ile Sedan hatlarını birleştiren dinamik bir duruş sergiliyor.
İÇ MEKANDA "GRANDE PANDA" ESİNTİLERİ
Aracın kabin içi, geleneksel Fiat tasarım dilini bir kenara bırakarak daha yenilikçi bir yapıya bürünüyor. Fiat Grande Panda modelinden izler taşıyan iç mekanda şu detaylar öne çıkıyor:
SPORTİF DETAYLAR
Altı düzleştirilmiş direksiyon simidi ve geometrik desenli kumaş koltuklar.
MİNİMALİST KONSOL
Geleneksel vites kolu yerini şık bir vites seçiciye bırakırken; elektronik park freni ve yeni nesil motor çalıştırma düğmesi konforu artırıyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Bu yıl içerisinde resmi tanıtımının yapılması planlanan yeni modelin ismi ve teknik özellikleri henüz sır gibi saklanıyor. Ancak önümüzdeki aylarda motor seçeneklerinin ve "Egea'nın halefi"nin resmi adının kesinleşmesi bekleniyor.