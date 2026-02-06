2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Tayfur, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninin ardından konuşan Emirhan Turanbayburt’un sözleri aile içindeki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.
Ferdi Tayfur’un ailesinde sular durulmuyor: Büyük torundan zehir zemberek sözler
Ferdi Tayfur’un vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ailesindeki kriz bitmedi. Miras tartışmalarına, bu kez büyük torun Emirhan Turanbayburt da katıldı. Turanbayburt, dedesinin mezarı başında Tuğçe Tayfur’la birlikte poz veren babası Timur Turanbayburt ile iki halasını hedef aldı.Derleyen: Hande Karacan
AİLEDE MİRAS GERİLİMİ SÜRÜYOR
Ferdi Tayfur’un vefatından sonra düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı’nın Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdiği anlar dikkat çekmişti. Bu olayın ardından taraflar arasında ciddi bir miras anlaşmazlığı yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Sanatçının avukatının yaptığı açıklamalarda, Ferdi Tayfur’un servetinin kamuoyunda konuşulduğu gibi 3 milyar değil, yaklaşık 6 milyar TL olduğu öne sürülmüştü. Avukat, mirasın büyük bölümünün bağışlandığını, Tuğçe Tayfur ile Timur Tayfur’un ise mirastan men edildiğini belirtmişti.
VEFATININ 1. YILINDA ANILDI
Hayatını kaybettikten sonra hem mirası hem de ailesiyle ilgili tartışmalarla sık sık gündeme gelen Ferdi Tayfur, ölümünün birinci yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Radyolarda ve sahnelerde sanatçıya özel programlar düzenlenirken, Kral FM de Tayfur’un eserlerine yer verilen özel bir anma haftası hazırladı.
Usta sanatçı, Yeniköy’deki mezarı başında da sevenleri tarafından anıldı. Kabri ziyaret eden hayranları helva ve lokma dağıttı. Törene Ferdi Tayfur’un annesi Habibe Ümyani Demir ile oğlu Taha Tayfur da katıldı.
TAHA TAYFUR: “BABAMI ÇOK ÖZLEDİM”
Anma töreninde duygusal açıklamalarda bulunan Taha Tayfur, babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
“Acı dinmiyor, insan sadece alışıyor. Bir yılın nasıl geçtiğini anlamadım. Babamla birlikte piyano çalıp şarkı söylemeyi çok özlüyorum.”
“Ablan Tuğçe Tayfur ile aranızda bir kırgınlık var mı?” sorusuna ise Taha Tayfur, “Evet bir kırgınlık var. Babamın da vardı ama bugün bunları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum” yanıtını verdi.
BÜYÜK TORUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tuğçe Tayfur’un, kardeşleriyle birlikte Ferdi Tayfur’un mezarını ziyaret etmesine Emirhan Turanbayburt’tan sert bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine hayattayken hakaret ettiğini öne sürdü.
“Artık sessiz kalmayacağım” diyen Turanbayburt, dedesine yönelik küfür ve itibar zedeleyici davranışlara dair ses kayıtları olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
“Yaşarken yapılanlara sessiz kalıp, öldükten sonra para için mezar başında poz vermek alçaklıktır. Halalarımdan ve reddettiğim babamdan utanıyorum. Hepiniz yalancısınız.”
Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Taha Tayfur da açıklamaya sosyal medya hesabından destek verdi.