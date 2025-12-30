Yeniçağ Gazetesi
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Boşanmanın ardından bambaşka biri olan Hanife Gürdal, fazla kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü. Sosyal medyada paylaştığı son haliyle "Zayıflık çok yakışmış" yorumları alan fenomenin değişimi merak uyandırıyor

Son Güncelleme:
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Bir dönem izdivaç programlarında fenomen olan Hanife Gürdal, paylaşımlarının yanı sıra verdiği kilolarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Fazla kilolarından kurtulan ünlü isim adeta iğne ipliğe döndü.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

İzdivaç programlarına damgasını vuran ve geniş hayran kitlesi kazanan Hanife Gürdal, uzun süredir sosyal medyada aktif içerik üretiyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Gürdal, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.Kemal Ayvaz ile inişli çıkışlı evliliğini geçen yıl tek celsede bitiren Gürdal, boşanma sonrası büyük bir dönüşüm geçirdi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Evliliği olaylı biten Gürdal, sosyal medya hesabından, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Zaman zaman kilo aldığı için eleştirilen Hanife Gürdal, kısa sürede iğne ipliğe döndü. Fazla kilolarını veren ünlü isim, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Sosyal medya hesabından son halini sıkça paylaşan Hanife Gürdal'ın gönderilerine beğeni yağmuru yağıyor. Gürdal'ın yeni hali için "Zayıflık çok yakışmış" yorumları yapıldı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan Hanife Gürdal'ın nasıl zayıfladığı ise merak ediliyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan ünlü isim, lise mezunudur ve üç kardeşi var.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

2015'te önce Esra Erol'un ATV'deki evlendirme programına, ardından Zuhal Topal'ın FOX'taki izdivaç programına katılarak geniş kitlelerce tanındı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Programlarda taliplerini sıklıkla reddetmesiyle fenomen haline geldi; hatta şarkıcı Bayhan Gürhan da kendisine talip olmuştu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Evlendirme programlarının ardından bir süre akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştı, kısa bir oyunculuk deneyimi yaşadı (TV8'de Aşk-ı Roman dizisi) ve sosyal medyada aktif hale geldi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

2019'da giyim tarzını değiştirerek (başörtüsünü çıkararak) büyük tartışma yarattı, aynı yıl fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Evliliği inişli çıkışlı geçti; ayrılık-barışma haberleri sıkça gündeme geldi ve 2024'te boşandı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Boşanma sonrası zayıflayarak dikkat çeken Gürdal, paylaşımlarıyla hâlâ sosyal medyada gündem oluyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Hanife Gürdal, izdivaç programlarıyla ünlenen bir sosyal medya fenomeni olarak yıllardır çeşitli polemiklerle gündeme gelmiştir.

İşte en bilinen tartışmalar:

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Başörtüsü Çıkarma Kararı (2019)

Programlarda tesettürlü olarak tanınan Gürdal, başörtüsünü çıkarması büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Açıldıktan sonra değişti" yorumları yağdı; bazıları desteklerken çoğu eleştirdi. Bu karar sonrası Instagram hesabını kapatıp yenisini gizli açtı ve uzun süre konuşuldu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Sosyal Medya Paylaşımları ve Kıyafet Seçimi

Açık pozları (mini etek, bikini, dekolteli kıyafetler) sıkça linç edildi. "Ayrılınca açıldı" veya "Eskiden başörtülüydün" yorumları aldı. Gece kulübü eğlenceleri, eşinin yarı çıplak fotoğrafları ve duş öncesi videoları da "Mahremiyet sınırını aştı" eleştirilerine yol açtı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Evlilik ve Boşanma Süreci

2019'da Kemal Ayvaz ile evlendi; ilişki inişli çıkışlıydı. Ayrılık-barışma haberleri, fotoğrafları silmesi ve soyadını bırakması ayrılık iddialarını körükledi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Boşanma nedenleri (kaynana baskısı, yalnız hissetme) canlı yayında itiraf edildi.
2024'te tek celsede boşandı; eşiyle ilgili "çıplak fotoğraf atan kadınlar" tepkileri ve mesaj ifşaları da tartışma yaratt

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Deprem döneminde doğa pozları paylaşınca "Ülke yanarken sen poz veriyorsun" eleştirisi aldı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Eşine mesaj atanları ifşa edip küfür kullanması gündem oldu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Son dönemde Umre'ye gidip tesettürlü paylaşım yapması "Kapanacak mı?" spekülasyonlarına neden oldu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Kilo haberlerine eşinin isyanı gibi yan olaylar da polemik konusu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Gürdal, özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor; eleştirilere genellikle sert yanıtlar veriyor.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!
Kaynak: Magazin Servisi
