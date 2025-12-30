Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal iğne ipliğe döndü: Yeni hali şok etti!

Bir dönem izdivaç programlarında fenomen olan Hanife Gürdal, paylaşımlarının yanı sıra verdiği kilolarla gündemde kalmaya devam ediyor.
İzdivaç programlarına damgasını vuran ve geniş hayran kitlesi kazanan Hanife Gürdal, uzun süredir sosyal medyada aktif içerik üretiyor.
Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Gürdal, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.Kemal Ayvaz ile inişli çıkışlı evliliğini geçen yıl tek celsede bitiren Gürdal, boşanma sonrası büyük bir dönüşüm geçirdi.
Evliliği olaylı biten Gürdal, sosyal medya hesabından, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti.
Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.
Zaman zaman kilo aldığı için eleştirilen Hanife Gürdal, kısa sürede iğne ipliğe döndü. Fazla kilolarını veren ünlü isim, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabından son halini sıkça paylaşan Hanife Gürdal'ın gönderilerine beğeni yağmuru yağıyor. Gürdal'ın yeni hali için "Zayıflık çok yakışmış" yorumları yapıldı.
Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan Hanife Gürdal'ın nasıl zayıfladığı ise merak ediliyor.
HANİFE GÜRDAL KİMDİR?
Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan ünlü isim, lise mezunudur ve üç kardeşi var.
2015'te önce Esra Erol'un ATV'deki evlendirme programına, ardından Zuhal Topal'ın FOX'taki izdivaç programına katılarak geniş kitlelerce tanındı.
Programlarda taliplerini sıklıkla reddetmesiyle fenomen haline geldi; hatta şarkıcı Bayhan Gürhan da kendisine talip olmuştu.
Evlendirme programlarının ardından bir süre akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştı, kısa bir oyunculuk deneyimi yaşadı (TV8'de Aşk-ı Roman dizisi) ve sosyal medyada aktif hale geldi.
2019'da giyim tarzını değiştirerek (başörtüsünü çıkararak) büyük tartışma yarattı, aynı yıl fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi.
Evliliği inişli çıkışlı geçti; ayrılık-barışma haberleri sıkça gündeme geldi ve 2024'te boşandı.
Boşanma sonrası zayıflayarak dikkat çeken Gürdal, paylaşımlarıyla hâlâ sosyal medyada gündem oluyor.
Hanife Gürdal, izdivaç programlarıyla ünlenen bir sosyal medya fenomeni olarak yıllardır çeşitli polemiklerle gündeme gelmiştir.
İşte en bilinen tartışmalar:
Başörtüsü Çıkarma Kararı (2019)
Programlarda tesettürlü olarak tanınan Gürdal, başörtüsünü çıkarması büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Açıldıktan sonra değişti" yorumları yağdı; bazıları desteklerken çoğu eleştirdi. Bu karar sonrası Instagram hesabını kapatıp yenisini gizli açtı ve uzun süre konuşuldu.
Sosyal Medya Paylaşımları ve Kıyafet Seçimi
Açık pozları (mini etek, bikini, dekolteli kıyafetler) sıkça linç edildi. "Ayrılınca açıldı" veya "Eskiden başörtülüydün" yorumları aldı. Gece kulübü eğlenceleri, eşinin yarı çıplak fotoğrafları ve duş öncesi videoları da "Mahremiyet sınırını aştı" eleştirilerine yol açtı.
Evlilik ve Boşanma Süreci
2019'da Kemal Ayvaz ile evlendi; ilişki inişli çıkışlıydı. Ayrılık-barışma haberleri, fotoğrafları silmesi ve soyadını bırakması ayrılık iddialarını körükledi.
Boşanma nedenleri (kaynana baskısı, yalnız hissetme) canlı yayında itiraf edildi.
2024'te tek celsede boşandı; eşiyle ilgili "çıplak fotoğraf atan kadınlar" tepkileri ve mesaj ifşaları da tartışma yaratt
Deprem döneminde doğa pozları paylaşınca "Ülke yanarken sen poz veriyorsun" eleştirisi aldı.
Eşine mesaj atanları ifşa edip küfür kullanması gündem oldu.
Son dönemde Umre'ye gidip tesettürlü paylaşım yapması "Kapanacak mı?" spekülasyonlarına neden oldu.
Kilo haberlerine eşinin isyanı gibi yan olaylar da polemik konusu.
Gürdal, özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor; eleştirilere genellikle sert yanıtlar veriyor.