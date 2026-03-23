Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını şekillendiriyor. Yönetim, üç kritik bölgeye yapılacak takviyelerle kadro kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin transferde 3'te 3 planı: Liste sızdı, isimler heyecan yarattı
Yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe, stoper, orta saha ve forvet hattı için üç yıldız ismi gündemine aldı. Yaz döneminde de yıldız transferlerine devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gündemindeki liste başı isimler belli oldu.
Sarı-lacivertliler, savunma, orta saha ve hücum hattına tartışmasız yıldız isimler kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
SAVUNMADA İLK HEDEF MARCOS SENESI
Fenerbahçe’nin savunma hattı için ilk hedefi Marcos Senesi oldu. Bournemouth forması giyen Arjantinli stoperin, kariyerine daha üst seviyede devam etmek istediği ve kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE MENAJERLİK ŞİRKETİYLE TEMAS KURDU
Barcelona ve İtalya’dan kulüplerin de ilgilendiği 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin menajerlik şirketi ROOF ile temas kurduğu öğrenildi. Senesi’nin kararını Dünya Kupası sonrası vermesi beklenirken sarı-lacivertliler, süreci önden götürerek avantaj sağlamayı amaçlıyor.
TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ GORETZKA YİNE GÜNDEMDE
Orta sahada ise listenin ilk sırasında Leon Goretzka yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun eski öğrencisi olan Alman futbolcunun transferi, yönetimin de öncelikleri arasında bulunuyor.
ALMAN YILDIZIN SÖZLEŞME ŞARTLARI NETLEŞTİ
Bayern Münih’te uzun yıllardır forma giyen Goretzka’nın sezon sonunda ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun talepleri de netleşti. Tecrübeli orta saha, en az 2029 yılına kadar sürecek ve yıllık 7 milyon Euro maaş içeren bir sözleşmenin yanı sıra 10 milyon Euro imza parası talep ediyor. Fenerbahçe yönetiminin bu şartları karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN HAYALİNDEKİ İSİM LEWANDOWSKI
Hücum hattında ise en dikkat çeken isim Robert Lewandowski. Barcelona’dan ayrılma ihtimali bulunan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe yönetiminin en büyük hedefi konumunda yer alıyor.
ABD’den de ciddi teklifler alan 37 yaşındaki golcü için sarı-lacivertliler, iddialı bir proje sunarak transferi bitirmeyi planlıyor. Lewandowski’nin bu sezon Barcelona formasıyla attığı 16 gol, tecrübesine rağmen üst düzey performansını sürdürdüğünü gösterdi.
Fenerbahçe yönetimi, bu üç transferi gerçekleştirerek hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Transfer sürecinin sezon sonuna doğru hız kazanması beklenirken, sarı-lacivertlilerin yıldız operasyonu şimdiden büyük yankı uyandırdı.