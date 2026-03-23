Fenerbahçe'nin transferde 3'te 3 planı: Liste sızdı, isimler heyecan yarattı

ALMAN YILDIZIN SÖZLEŞME ŞARTLARI NETLEŞTİ

Bayern Münih’te uzun yıllardır forma giyen Goretzka’nın sezon sonunda ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun talepleri de netleşti. Tecrübeli orta saha, en az 2029 yılına kadar sürecek ve yıllık 7 milyon Euro maaş içeren bir sözleşmenin yanı sıra 10 milyon Euro imza parası talep ediyor. Fenerbahçe yönetiminin bu şartları karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.