03 Mart 2026 Salı
Anasayfa Spor Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah...

Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah...

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yarışında kritik 4 puan bırakan Fenerbahçe, Nottingham Forest eşleşmesinin ardından Avrupa Ligi’ne de veda etti. Yaşanan gelişmeler sonrası sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran inisiyatif aldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 1

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig’de de son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

1 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkın 4 puana çıkmasıyla morallerin bozulduğu bir sürece girdi.

2 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 3

Deplasmanda Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle yakalanan olumlu hava kısa sürdü.

3 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 4

Avrupa’dan elenilmesinin ardından ligde de fırsatlar değerlendirilemedi; özellikle Antalyaspor beraberliği zirve yarışında önemli bir kayıp olarak görüldü.

4 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 5

Yaşanan sakatlıklara rağmen sahadaki etkisiz performans camiada ve Başkan Sadettin Saran yönetiminde soru işaretleri yarattı. İddialara göre faturanın Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya kesildiği konuşuluyor.

5 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 6

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle Antalyaspor maçında kulübede yer alamayan Tedesco’nun uzaktan yaptığı müdahaleler ve sonrasındaki oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağı oldu.

6 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 7

Özellikle istekli performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür’ün oyundan alınması tepki topladı. Ligde kalan son 10 maç öncesi yönetimin, Tedesco ile bir araya gelerek düşüşün nedenlerini masaya yatıracağı belirtiliyor.

7 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 8

Öte yandan ara transfer döneminde yapılan hamleler de tartışma konusu. Sezonun ilk yarısında hücum hattında Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Jhon Durán gibi isimler bulunurken, devre arasında bu oyuncularla yolların ayrılması dikkat çekti.

8 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 9

9 10
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah... - Resim: 10

Bu tablo, yönetimin şampiyonluk yarışında forvet hattındaki tercihlerini en çok eleştirilen konu haline getirmiş durumda.

10 10
