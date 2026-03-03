Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig’de de son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.
Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı: Eyvah Tedesco eyvah...
Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yarışında kritik 4 puan bırakan Fenerbahçe, Nottingham Forest eşleşmesinin ardından Avrupa Ligi’ne de veda etti. Yaşanan gelişmeler sonrası sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran inisiyatif aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkın 4 puana çıkmasıyla morallerin bozulduğu bir sürece girdi.
Deplasmanda Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle yakalanan olumlu hava kısa sürdü.
Avrupa’dan elenilmesinin ardından ligde de fırsatlar değerlendirilemedi; özellikle Antalyaspor beraberliği zirve yarışında önemli bir kayıp olarak görüldü.
Yaşanan sakatlıklara rağmen sahadaki etkisiz performans camiada ve Başkan Sadettin Saran yönetiminde soru işaretleri yarattı. İddialara göre faturanın Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya kesildiği konuşuluyor.
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle Antalyaspor maçında kulübede yer alamayan Tedesco’nun uzaktan yaptığı müdahaleler ve sonrasındaki oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağı oldu.
Özellikle istekli performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür’ün oyundan alınması tepki topladı. Ligde kalan son 10 maç öncesi yönetimin, Tedesco ile bir araya gelerek düşüşün nedenlerini masaya yatıracağı belirtiliyor.
Öte yandan ara transfer döneminde yapılan hamleler de tartışma konusu. Sezonun ilk yarısında hücum hattında Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Jhon Durán gibi isimler bulunurken, devre arasında bu oyuncularla yolların ayrılması dikkat çekti.
Bu tablo, yönetimin şampiyonluk yarışında forvet hattındaki tercihlerini en çok eleştirilen konu haline getirmiş durumda.