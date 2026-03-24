Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor
Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda ayrılıklar netleşmeye başladı. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemdeyken, genç bir ismin kiralanması ve kiralık oyuncunun geleceği ise belirsizliğini sürdürüyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sarı-lacivertli ekibin sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü bazı isimleri belirlediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer süreci başlarken kadro yapılanmasının detaylı şekilde sürdürüldüğü, takımdan ayrılması beklenen oyuncuların da şekillenmeye başladığı aktarıldı.
Milliyet’in haberine göre, yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılması planlanıyor.
Bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Oğuz Aydın’ın da gönderilecek oyuncular arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir’in gelişimi için kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği ifade edildi.
Beşiktaş’ta kiralık oynayan Cengiz Ünder’in geleceğinin ise siyah-beyazlı kulübün satın alma opsiyonuna vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.