Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda ayrılıklar netleşmeye başladı. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemdeyken, genç bir ismin kiralanması ve kiralık oyuncunun geleceği ise belirsizliğini sürdürüyor.

Gül Devrim Koyun
Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekibin sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü bazı isimleri belirlediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 3

Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer süreci başlarken kadro yapılanmasının detaylı şekilde sürdürüldüğü, takımdan ayrılması beklenen oyuncuların da şekillenmeye başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 4

Milliyet’in haberine göre, yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 5

Bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Oğuz Aydın’ın da gönderilecek oyuncular arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 6

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir’in gelişimi için kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk bileti kesildi: Ayrılık listesi netleşiyor - Resim: 7

Beşiktaş’ta kiralık oynayan Cengiz Ünder’in geleceğinin ise siyah-beyazlı kulübün satın alma opsiyonuna vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

Yeniçağ Gazetesi
