Fenerbahçe’de derbi öncesi dev müjde
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı. Sakatlıklarını atlatan Marco Asensio ve Dorgeles Nene antrenmanda yer aldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi için hazırlıklarına start verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, Konyaspor maçında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas organizasyonlarının ardından antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sakatlığını geride bırakan Marco Asensio ve Dorgeles Nene de idmanda yer alarak takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.