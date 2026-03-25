Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, hücum hattının yanı sıra savunma bölgesine de üst düzey bir takviye yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe yeni Lugano'yu buldu: Transferde Skriniar detayı...
Yaz transfer dönemi için savunmaya yıldız takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Atletico Madrid’in deneyimli stoperi Jose Maria Gimenez için harekete geçtiği iddia edildi.Furkan Çelik
GÜNDEME GİMENEZ GELDİ
Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin listesine sürpriz bir isim eklendi. Atletico Madrid forması giyen Jose Maria Gimenez’in sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öne sürüldü.
İspanyol ekibinin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı 31 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe’nin teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ NETLEŞTİ
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Gimenez için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe’nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.
Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı oyuncu için resmi temasların önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.
MAAŞ PLANI BELİRLENDİ
Sarı-lacivertli yönetimin, Gimenez’e Milan Skriniar’a verilen maaş seviyesinde bir teklif sunacağı öğrenildi. Bu hamle, transferdeki kararlılığı gösteren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
LUGANO DETAYI
Fenerbahçe’nin transfer sürecinde kulübün eski yıldızı Diego Lugano’yu da devreye sokmayı planladığı belirtildi. Gimenez’in kariyerinin ilk dönemlerinde Lugano ile Uruguay Milli Takımı’nda birlikte forma giymesi, bu hamleyi daha anlamlı hale getiriyor.
SIMEONE’NİN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ
2013 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen Gimenez, kulübüyle önemli başarılara imza attı. Deneyimli stoper, İspanyol ekibiyle 2 La Liga şampiyonluğu ve Avrupa kupaları kazandı.