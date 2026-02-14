Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli

Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli

Dev maçta Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti; Onana, maçta kurtarış yapamadı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de dev maçta Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yendi.

1 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 2

Onana Etkisiz Kaldı

Bol gollü ve pozisyonlu geçen karşılaşmada Fenerbahçe'nin kaleye çektiği 3 şut da golle sonuçlandı.

2 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 3

Bordo-mavili ekibin kalecisi Onana, maçı kurtarış yapamadan tamamladı. Trabzonspor'un gollerini Muçi ve Onuachu kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini Talisca, Kerem ve Asensio kaydetti.

3 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 4

Sezon başında Manchester United'dan kiralanan Onana, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 25 gol yedi.

4 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 5

Onana'nın Düşüşü

Transfer olduğu dönemde ilk maçına sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı çıkan Onana, takımının 1-0 yenildiği maçta kurtarışlarıyla yıldızlaşmıştı.

5 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 6

29 yaşındaki eldivenin son zamanlardaki performansı taraftarı da düşündürüyor.

6 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 7

Bordo-mavili taraftarların büyük bir kısmı, Onana'nın oynatılmaması gerektiğini düşünüyor.

7 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 8

Onur Alp Çevikkan İsteği

Trabzonspor taraftarı, Fatih Tekke'nın artık kalede genç file bekçisi Onur Alp Çevikkan'a şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.

8 9
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli - Resim: 9

Diğer yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson karşılaşmada 6 kurtarış yaptı.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro