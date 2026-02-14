Trendyol Süper Lig'de dev maçta Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yendi.
Derbide üstüne düşeni yapamadı: "Eyvah Onana" Fatih Tekke düşünceli
Dev maçta Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti; Onana, maçta kurtarış yapamadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Onana Etkisiz Kaldı
Bol gollü ve pozisyonlu geçen karşılaşmada Fenerbahçe'nin kaleye çektiği 3 şut da golle sonuçlandı.
Bordo-mavili ekibin kalecisi Onana, maçı kurtarış yapamadan tamamladı. Trabzonspor'un gollerini Muçi ve Onuachu kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini Talisca, Kerem ve Asensio kaydetti.
Sezon başında Manchester United'dan kiralanan Onana, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 25 gol yedi.
Onana'nın Düşüşü
Transfer olduğu dönemde ilk maçına sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı çıkan Onana, takımının 1-0 yenildiği maçta kurtarışlarıyla yıldızlaşmıştı.
29 yaşındaki eldivenin son zamanlardaki performansı taraftarı da düşündürüyor.
Bordo-mavili taraftarların büyük bir kısmı, Onana'nın oynatılmaması gerektiğini düşünüyor.
Onur Alp Çevikkan İsteği
Trabzonspor taraftarı, Fatih Tekke'nın artık kalede genç file bekçisi Onur Alp Çevikkan'a şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Diğer yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson karşılaşmada 6 kurtarış yaptı.