19 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı

Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile evinde karşılaşıyor. Tedesco'nun planları netleşti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlyor.

1 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 2

20.45'te başlayacak olan zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 3

Nottingham Forest’ı Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırıyor olması, maça ayrı bir hava katıyor. Futbolseverler, bu eşleşmede hem taktik mücadelesini hem de duygusal boyutu merakla bekliyor.

3 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 4

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 21 kez karşılaştı ve bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

4 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 5

Fenerbahçe'de ayak bileği ameliyatı nedeniyle Edson Alvarez forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Archie Brown'un ise riske edilmemesi bekleniyor

5 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 6

Tedesco'nun Planı

Tedesco, zorlu maç öncesi Talisca – Asensio ikilisine güvendiğini belirtti. Yıldız oyunculara ise “Kaleyi gördüğün yerden şut çek” talimatı verdi. Maça en uçta başlaması beklenen Talisca'dan çok şey bekleniyor.

6 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 7

Orta sahada Guendouzi – Kante – İsmail üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu hatla sertlik, dinamizm ve savunmada temkinli bir anlayış sergilemesi planlanıyor. Sarı-lacivertliler, Mert ve Semedo ikilisinden de hücum katkısı bekliyor. Öncelik ise merkez hattındaki sertlikte. Sarı-lacivertli ekip, adam adama savunma yerine alan savunması yapmayı planlıyor.

7 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 8

Sarı-lacivertli ekip, adam adama savunma yerine alan savunması yapmayı planlıyor. Kerem’den rakibi half-space’te sıkıştırması, Asensio’dan ise daha çok oyun kurucu kanat rolü üstlenmesi bekleniyor.

8 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 9

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

9 10
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı - Resim: 10

Nottingham Forest ; Ortega, Aina, Morato, Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucc

10 10
Kaynak: Spor Servisi
