Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlyor.
Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile evinde karşılaşıyor. Tedesco'nun planları netleşti. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
20.45'te başlayacak olan zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Nottingham Forest’ı Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırıyor olması, maça ayrı bir hava katıyor. Futbolseverler, bu eşleşmede hem taktik mücadelesini hem de duygusal boyutu merakla bekliyor.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 21 kez karşılaştı ve bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'de ayak bileği ameliyatı nedeniyle Edson Alvarez forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Archie Brown'un ise riske edilmemesi bekleniyor
Tedesco'nun Planı
Tedesco, zorlu maç öncesi Talisca – Asensio ikilisine güvendiğini belirtti. Yıldız oyunculara ise “Kaleyi gördüğün yerden şut çek” talimatı verdi. Maça en uçta başlaması beklenen Talisca'dan çok şey bekleniyor.
Orta sahada Guendouzi – Kante – İsmail üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu hatla sertlik, dinamizm ve savunmada temkinli bir anlayış sergilemesi planlanıyor. Sarı-lacivertliler, Mert ve Semedo ikilisinden de hücum katkısı bekliyor. Öncelik ise merkez hattındaki sertlikte. Sarı-lacivertli ekip, adam adama savunma yerine alan savunması yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli ekip, adam adama savunma yerine alan savunması yapmayı planlıyor. Kerem’den rakibi half-space’te sıkıştırması, Asensio’dan ise daha çok oyun kurucu kanat rolü üstlenmesi bekleniyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
Nottingham Forest ; Ortega, Aina, Morato, Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucc