Heyecan zirvede: Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı

Orta sahada Guendouzi – Kante – İsmail üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu hatla sertlik, dinamizm ve savunmada temkinli bir anlayış sergilemesi planlanıyor. Sarı-lacivertliler, Mert ve Semedo ikilisinden de hücum katkısı bekliyor. Öncelik ise merkez hattındaki sertlikte. Sarı-lacivertli ekip, adam adama savunma yerine alan savunması yapmayı planlıyor.