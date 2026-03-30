Yeniçağ Gazetesi
30 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunmasını sol ayaklı bir stoperle güçlendirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, stoper transferinde Premier Lig’e yöneldi.

Gül Devrim Koyun
Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 1

Sezon sonunda stoper transferi öncelik verilen bölgeler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 2

Milan Skriniar’ın yanına yeni bir ismi dahil etmek isteyen Fenerbahçe’nin çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 3

Sözcü’de yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe’nin sol stoper listesindeki ilk isim Bournemouth forması giyen Marco Senesi.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 4

Sarı-lacivertliler, Senesi’yi uzun süreli sözleşme ve yüksek maaşla kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 5

Kontratı sona erdiği için birçok kulübün ilgisini çeken Senesi, diğer teklifleri değerlendirip kararını verecek.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 6

Fenerbahçe, Senesi’yi kadrosuna katarsa bonservis ödemeyecek.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 7

Daha önce İtalyan ve İspanyol basınında Juventus ve Barcelona’nın da ilgisi olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 8

SENESI'NİN KARNESİ

28 yaşındaki Senesi, Bournemouth’a 2022’de Feyenoord’dan transfer oldu.

Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda - Resim: 9

Bu sezon Premier Lig’de 30, FA Cup ve Lig Kupası’nda toplam 2 maçta görev aldı ve 4 asist kaydetti. Kariyerinde San Lorenzo forması da giydi.

