Sezon sonunda stoper transferi öncelik verilen bölgeler arasında bulunuyor.
Fenerbahçe aradığını İngiltere'de buldu: Oosterwolde'nin yerine o isim radarda
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunmasını sol ayaklı bir stoperle güçlendirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, stoper transferinde Premier Lig’e yöneldi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Milan Skriniar’ın yanına yeni bir ismi dahil etmek isteyen Fenerbahçe’nin çalışmaları sürüyor.
Sözcü’de yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe’nin sol stoper listesindeki ilk isim Bournemouth forması giyen Marco Senesi.
Sarı-lacivertliler, Senesi’yi uzun süreli sözleşme ve yüksek maaşla kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Kontratı sona erdiği için birçok kulübün ilgisini çeken Senesi, diğer teklifleri değerlendirip kararını verecek.
Fenerbahçe, Senesi’yi kadrosuna katarsa bonservis ödemeyecek.
Daha önce İtalyan ve İspanyol basınında Juventus ve Barcelona’nın da ilgisi olduğu öne sürülmüştü.
SENESI'NİN KARNESİ
28 yaşındaki Senesi, Bournemouth’a 2022’de Feyenoord’dan transfer oldu.
Bu sezon Premier Lig’de 30, FA Cup ve Lig Kupası’nda toplam 2 maçta görev aldı ve 4 asist kaydetti. Kariyerinde San Lorenzo forması da giydi.