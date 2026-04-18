Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmaya düşük tempoyla giren sarı-lacivertli ekip, ilk yarı boyunca topa sahip olsa da net fırsatlar üretmekte zorlandı. Rakip sahada baskı kurmasına rağmen Fenerbahçe, devreyi golsüz eşitlikle tamamladı.
Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım: Zirve yarışında puan kaybı sonrası ortalık karıştı
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadele sonrası Felipe Melo’nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İkinci yarının başında daha etkili görünen ev sahibi ekip, 47. dakikada Ali Sowe’un golüyle skor avantajını elde etti. Bu gol sonrası oyun üstünlüğünü kaybeden sarı-lacivertliler, ritmini bulmakta güçlük çekti.
Rizespor’da 72. dakikada Samet Akaydin’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Fenerbahçe baskıyı artırdı. Bu baskı kısa sürede sonuç verdi ve 78. dakikada penaltı kazanıldı.
Penaltı atışını kullanan Anderson Talisca, 80. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Hücumlarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti.
Ancak uzatma dakikalarında, 90+8’de kullanılan duran top sonrası kaleci Ederson’un hatası sonucu kalesinde gol gören sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo’nun paylaşımı gündem oldu.
Melo, Rizespor formasını giyerek kamera karşısına geçti.
Paylaşımında, içecek talep eden bir ifadeyle dikkat çekti.
Ardından içtiği içecekle ilgili beğenisini dile getirdi.
Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarından yoğun ilgi gördü.