Fedon bu kez denize değil kara düştü! Kış sezonuna böyle merhaba dedi

Bodrum'da denize atlayarak yaz sezonunu açmasıyla hafızalara kazınan Fedon, bu kez alışılmışın dışına çıkarak kara atladı. Fedon kış sezonunu karlar üzerinde başlattı.
Yaz aylarında deniz atlayışlarıyla özdeşleşen Fedon, bu kez Sarıkamış'ta karların içine atlayarak kış sezonuna merhaba dedi. Fedon’un o görüntüleri sosyal medyada viral oldu.Seçil Kılıç
Yılbaşı gecesi Kars'taki Sarıkamış Mountain Otel'de sahne alacak olan ünlü şarkıcı Fedon, karların üzerine atladığı anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
KAR SEZONU BAŞLADI
Fedon paylaşımına “2026 yılı tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum” notunu düştü.
Ağustos ayında 80 yaşına girmeye hazırlanan Fedon'un enerjisi ve neşesi, videoyu izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Takipçileri, Fedon'un yıllara meydan okuyan haline yorum yağdırdı.
FEDON KİMDİR?
Fedon Kalyoncu, müzik dünyasında sadece "Fedon" adıyla tanınan, Yunan asıllı Türk pop müziği sanatçı. Müziğe genç yaşlarda başlayan Fedon, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinde kendine has bir yer edindi. Sahne performansları ve güçlü sesiyle bilinen sanatçı, aynı zamanda hüzünlü ve duygusal şarkılarıyla da tanınıyor.
Fedon, Yunan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Kültürel mirasını müziğine yansıtan sanatçı, iki kültür arasındaki köprüyü başarıyla kurmuş ve bu sayede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.
Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'un tarihi sokaklarında dünyaya geldi. Kökleri çeşitli kültürlere uzanan ailesi içinde, babası Rum kökenli, annesi ise Ermeni kökenliydi.