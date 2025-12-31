Fedon bu kez denize değil kara düştü! Kış sezonuna böyle merhaba dedi

FEDON KİMDİR?

Fedon Kalyoncu, müzik dünyasında sadece "Fedon" adıyla tanınan, Yunan asıllı Türk pop müziği sanatçı. Müziğe genç yaşlarda başlayan Fedon, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinde kendine has bir yer edindi. Sahne performansları ve güçlü sesiyle bilinen sanatçı, aynı zamanda hüzünlü ve duygusal şarkılarıyla da tanınıyor.