Fedakar abla 2 ayda 16 kilo verdi: ‘Ciğerim’ diye kaydettiği kardeşine hayat oldu

Yunusemre ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Zafer Dinç’e geçen yıl ocak ayında karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Sağlığı kısa sürede ağırlaşan Dinç, mart ayında yakınları tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin karaciğer nakil sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Dinç’e karaciğer nakli yapılması gerektiğine karar verdi.
Manisa’da yaşayan Sevtap Uysal, kadavradan karaciğer nakli bekleyen kardeşinin durumu hızla kötüleşince 2 ay gibi kısa sürede yaklaşık 16 kilo vererek ona karaciğer dokusunu bağışladı. Uysay, " İyi ki organımı vermişim. Kardeşimle telefonlarımızda birbirimizi 'ciğerim' diye kaydettik." dedi.
Bir süre hastanede tedavi gören Dinç, organ bekleme listesine alındı. Ancak kadavradan uygun karaciğer çıkmasını beklerken durumu daha da kötüleşti. Yapılan tetkiklerde 54 yaşındaki ablası Sevtap Uysal’ın doku uyumunun uygun olduğu, fakat nakil için kilo vermesi gerektiği tespit edildi.
Kardeşinin sağlığına kavuşması için diyet ve spor programına başlayan Uysal, 2 ayda 79,5 kilodan 64 kiloya inmeyi başardı.
Dinç, geçen aralık ayında ablasından alınan karaciğer dokusuyla sağlığına yeniden kavuştu.
"Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim"
Zafer Dinç organ bekleme sürecinde çok zor günler geçirdiğini ancak umudunu hiç kaybetmediğini anlattı.
Kadavradan uygun organ çıkmayınca aile bireylerine yöneldiklerini belirten Dinç, "Ablam 'uyum sağlarsa ben vereceğim' dedi, ardından kilo verdi. Ablam canıma can verdi. Dünyaya bir daha gelmiş gibiyim. O benim annem. Çok mutluyum." dedi.
Dinç, nakil sonrası ablasının kendisini hiç yalnız bırakmadığını, her gün birlikte olduklarını vurguladı.
Ablasının nakil için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Dinç, "Ne zaman arasam hep yürüyüşteydi. 'Kilo vermeye çalışıyorum ablam. Bir an önce ameliyat ol, kurtul' diyordu. Uygun olan, organlarını bağışlasın. Organ bağışı yapsınlar. Bir insana hayat veriyorlar." diye konuştu.
"Düşünmeden 'tamam' dedim"
Abla Sevtap Uysal, tetkiklerde kardeşine karaciğer dokusu verebileceğini öğrenince bir an bile tereddüt etmeden "tamam" dediğini söyledi.
Annesini 1,5 yıl önce kaybettiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:
"Ona bir nevi annelik yaptım. Kardeş, ötesi yok. Biz 1 yıldır koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Çok zor günler geçirdik. Hocam 'şu kadar kiloya düşeceksin' dediğinde 'veririm' dedim. Sonra 'ben 35 senedir bu kiloyu görmedim, nasıl veririm?' diye düşündüm. Buraya geldiğimde 79,5 kiloydum, 64 kiloya düştüm. Çok bambaşka bir duygu. İyi ki organımı vermişim. Bambaşka bir duygu. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Kardeşimle telefonlarımızda birbirimizi 'ciğerim' diye kaydettik."
Hastanenin iç hastalıkları uzmanı Namig Jafarov, hastanın başvurduğunda sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu ifade etti.
Hayati tehlike ve kadavradan organ bulunamama riskini dikkate aldıklarını belirten Jafarov, "Sonrasında bir canlıdan nakil seçeneği değerlendirilmeye başlandı. Sevtap Hanım 2 ay içerisinde organ bağışçısı olabilecek kadar kilo verdi." dedi.