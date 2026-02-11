Fedakar abla 2 ayda 16 kilo verdi: ‘Ciğerim’ diye kaydettiği kardeşine hayat oldu

Annesini 1,5 yıl önce kaybettiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Ona bir nevi annelik yaptım. Kardeş, ötesi yok. Biz 1 yıldır koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Çok zor günler geçirdik. Hocam 'şu kadar kiloya düşeceksin' dediğinde 'veririm' dedim. Sonra 'ben 35 senedir bu kiloyu görmedim, nasıl veririm?' diye düşündüm. Buraya geldiğimde 79,5 kiloydum, 64 kiloya düştüm. Çok bambaşka bir duygu. İyi ki organımı vermişim. Bambaşka bir duygu. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Kardeşimle telefonlarımızda birbirimizi 'ciğerim' diye kaydettik."