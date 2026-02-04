15 Ekim 2025 tarihinde evinde aniden rahatsızlanan Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Uzun süredir tedavi altında bulunan sanatçı, 30 Ocak akşamı Sarıyer’de bulunan özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Ürek'in ölümü sonrası şok iddia: Hastaneden açıklama gecikmedi
Sanat dünyası, 30 Ocak’ta yaşamını yitiren ünlü sanatçının vefat haberiyle sarsıldı. Sanatçının ölümüne ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialar geniş yankı uyandırırken, Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden resmi bir açıklama geldi.Derleyen: Hande Karacan
Sanatçının cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
MADDE KULLANIMI İDDİASI GÜNDEM OLDU
Vefatın ardından, sanatçının yasadışı madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği yönünde iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi.
HASTANEDEN RESMİ AÇIKLAMA
Söz konusu iddialar üzerine sanatçının tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği, kabul sürecinden itibaren tüm ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz şekilde uygulandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, evde yapılan ilk müdahaleden hastanedeki tedavi sürecinin sonuna kadar geçen sürede, iddia edildiği gibi herhangi bir madde kullanımına dair tıbbi bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Yetkililer, kamuoyunda dolaşan spekülatif paylaşımların tıbbi gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi.