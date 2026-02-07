Juventus devre arası transfer döneminde birçok ismi gündemine almıştı.
Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı
Devre arası transfer döneminde ülkemizden birçok ismi gündemine alan Juventus'a bir tavsiye de eski futbolcuları Fabrizio Ravanelli'den geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Torino ekibi forvet hattı için Türkiye'den En-Nesyri ve Icardi ile ilgilense de istediğine ulaşamamıştı.
Forvet transferiyle alakalı bir yorum da eski Juventuslu futbolcu Fabrizio Ravanelli'den geldi.
Juventus'un eski futbolcusu Fabrizio Ravanelli: "En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi."
"Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı çünkü Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun. Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur."
27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e damga vuruyor.
Victor Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 61 maça çıktı ve takımına 51 gol, 9 asistlik fayda sağladı.