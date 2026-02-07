Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Spor Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı

Devre arası transfer döneminde ülkemizden birçok ismi gündemine alan Juventus'a bir tavsiye de eski futbolcuları Fabrizio Ravanelli'den geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 1

Juventus devre arası transfer döneminde birçok ismi gündemine almıştı.

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 2

Torino ekibi forvet hattı için Türkiye'den En-Nesyri ve Icardi ile ilgilense de istediğine ulaşamamıştı.

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 3

Forvet transferiyle alakalı bir yorum da eski Juventuslu futbolcu Fabrizio Ravanelli'den geldi.

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 4

Juventus'un eski futbolcusu Fabrizio Ravanelli: "En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi."

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 5

"Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı çünkü Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun. Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur."

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 6

27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e damga vuruyor.

Juventus’a Süper Lig’den forvet önerisi: Açıklamalar gündemi salladı - Resim: 7

Victor Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 61 maça çıktı ve takımına 51 gol, 9 asistlik fayda sağladı.

Yeniçağ Gazetesi
