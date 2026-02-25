Oyuncu Burak Özçivit, hakkında İstanbul'da 30 daire satın aldığına yönelik çıkan iddianın ardından açıklama yaptı
Eyüpsultan'da 30 daire aldı denilmişti: Burak Özçivit net cevap verdi
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, İstanbul'da 30 daire satın aldığına yönelik çıkan haberlerin ardından instagram hesabından açıklama yaptı. Özçivit hakkında çıkan iddiaları reddetti.
Burak Özçivit'in, 150 milyon TL karşılığında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 30 daire satın aldığı basında yer almıştı.
Hakkında çıkan haberler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İddialar sonrasında ünlü oyuncu açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı.
Burak Özçivit, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları reddetti.
Ünlü oyuncu, "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur." İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.
