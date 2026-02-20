SGK uzmanı Emin Yılmaz, EYT’yi kaçıranlara kısmi emeklilik umuduna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
EYT’yi kaçıranlara kısmi emeklilik umudu: SGK uzmanı Emin Yılmaz açıkladı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kısmi emeklilik konusuna dair kimleri kapsadığı araştırılmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yaş hesaplama tablosunu ve maaş farklarını tek tek açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
TGRT Haber’de Bebgü Sarıkuş’a konuşan Emin Yılmaz, 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerde başlangıçtan sonra kadında 20 yıl, erkekte 25 yıl şartı olduğunu söyledi. Emin Yılmaz, prim günü de 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkıyor. Oradaki yaş hattı EYT ile beraber kaldırıldığını belirtti.
3 bin 699 günle emeklilik kriteri de olduğunu vurgulayan Yılmaz, SSK’lılara seslenerek, “Sigorta girişiniz 99’dan önceyse, prim gününüz 3600 ise, yaşınız da kadınlarda 50 ile 58, erkeklerde 55 ile 60 arasında ise bunun üzerinden emeklilik hakkınız mevcut” dedi.
‘9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası girişlerde kısmi emeklilik var mı?’ sorusuna Yılmaz, “Evet, var. SSK’lılar için söylüyorum. Bu dönemde: 25 yıl sigortalılık süresi Erkekte 60 yaş Kadında 58 yaş 4 bin 500 gün prim şartı var” ifadelerini kullandı.
Doğum ve askerlik borçlanması kısmi emeklilik yaşını öne çeker mi sorusuna ise Yılmaz, ‘çekebilir’ yanıtını verdi.
Emin Yılmaz son olarak ‘kademeli emeklilik düzenlemesi bekleniyor mu’ sorusuna kötü haberi verdi. Yılmaz, "Şu an için hükümet kanadında böyle bir hazırlık görünmüyor. Geçmişte benzer yasalar çıktı. Hiç olmayacak mı? Burası Türkiye, olabilir de. Ama şu an için görünürde bir yasa hazırlığı yok. İlerleyen dönemde talepler doğrultusunda gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.