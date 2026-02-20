EYT’yi kaçıranlara kısmi emeklilik umudu: SGK uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

Emin Yılmaz son olarak ‘kademeli emeklilik düzenlemesi bekleniyor mu’ sorusuna kötü haberi verdi. Yılmaz, "Şu an için hükümet kanadında böyle bir hazırlık görünmüyor. Geçmişte benzer yasalar çıktı. Hiç olmayacak mı? Burası Türkiye, olabilir de. Ama şu an için görünürde bir yasa hazırlığı yok. İlerleyen dönemde talepler doğrultusunda gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.