Evlenecek gençlere müjde: Bakanlık 250 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor; İşte şartlar

Türkiye'de yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, kira derdi, geçim sıkıntısı gibi evliliğin önünde en büyük engel olarak görülen ekonomik sıkıntılar, gençleri evliliğe karşı soğutuyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Programı kapsamında yeni evlenecek gençlere 250 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunuyor.
Borçlanmadan evlenmenin neredeyse mümkün olmadığı ülkemizde gençler, hem borç ödemek hem de daha büyük bir ekonomik sorumluluğun altına girmek istemiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 yılında yeni evlenecek çiftlere yaşlarına ve kriterlere göre 200 bin lira ve 250 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Bankaya faizle borçlanmayı göz önüne alan gençler, Bakanlığın faizsiz kredi desteğine sıcak bakıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki yeni evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi imkanı sunarken, 26-29 yaş arasındakilere ise 200 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyor.
Faizsiz kredilere başvurmak için istenen kriterler ise şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacaktır.)
- Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak
- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak
Yeni evlenecek çiftler, Bakanlığın bu destek programını her ne kadar yeterli bulmasa da, kredinin faizsiz olarak verilmesini bir avantaj olarak görüyor.