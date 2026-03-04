Evcil hayvanlar için tasarlanan ilk akıllı telefon tanıtıldı... Bu özelliğine inanamayacaksınız

Evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan ilk akıllı telefon olan PetPhone sayesinde pet sahipleri artık gün boyunca köpekleri veya kedileriyle bağlantıda kalabilecekler.
Evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan ilk akıllı telefon olan PetPhone İspanya Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıktı.Derleyen: Sinan Başhan
UZAKTAN KONUŞMAYA DA OLANAK TANIYOR
Sahiplerinin evcil hayvanlarıyla uzaktan konuşmasına olanak tanıyan çift yönlü arama özelliği bulunan cihaz ayrıca, hareket ve aktivite seviyelerini izleyen yapay zeka destekli sağlık takibi özelliğine de sahip.
PetPhone, evcil hayvanların gerçek zamanlı olarak yerini tespit etmeye yardımcı olmak için tasarlanmış, geniş kapsamlı ve son derece doğru takip özelliği sunuyor.
Ayrıca evcil hayvanları sakinleştirmek için müzik çalma özelliği ve yakındaki evcil hayvan sahiplerini birbirine bağlamayı amaçlayan yerleşik bir evcil hayvan topluluğu özelliği de içeriyor.
Cihaz sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra GPS, Wi-Fi ve Bluetooth tabanlı konum teknolojilerini de barındırıyor.
Ürünün tanıtımı sırasında CEO Chaohui Chen, bir evcil hayvanın zıplamasını simüle ederek otomatik arama özelliğini tetikledi.
Chen, “Bu, evcil hayvanın üç kez zıplamasının simülasyonu ve aramanın geldiğini görebilirsiniz. Otomatik olarak kabul edebiliyoruz" dedi.