Ev temizliğinin vazgeçilmezi doğa için büyük tehlike: Trilyonlarcası çevreye salınıyor

MİKROSKOBİK ZIMPARANIN EKOLOJİK BEDELİ

Dünya’dan Başak Nur Gökçam’ın haberine göre, halk arasında ‘sihirli sil­gi’ olarak bilinen melamin süngerler, aslında poli(­melamin-formaldehit) po­limerinden üretilen birer plastik ağ yapısıdır. Bu sün­gerleri bu kadar etkili kılan şey, yumuşak dokusunun ardında yatan ve mikrosko­bik düzeyde son derece sert bir zımpara kâğıdı gibi dav­ranan yapısıdır. Hiçbir ek kimyasala ihtiyaç duyma­dan en zorlu lekeleri fiziksel olarak kazıyarak yok eden bu teknoloji, aynı zamanda kendi sonunu da hazırlıyor. Sünger yüzeyi aşındıkça, boyutu 5 milimetreden kü­çük olan milyonlarca plastik lif serbest kalıyor.