Ev kiralarken, alırken bu tuzağa dikkat: Cebinizden daha fazla para çıkmasın

Ev alırken altın sarısı musluklar, LED tavan aydınlatmaları, tavandan yere uzanan Fransız balkonlar ve parlak mutfak dolapları gibi göz alıcı detaylara kapılmayın. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle bazı merdiven altı müteahhitler, binanın asıl kalitesini belirleyen elektrik ve su tesisatı, ses yalıtımı, çelik kapı, parke ve asansör gibi kritik unsurlarda en ucuz ve ikinci sınıf malzemeleri tercih ediyor. Bu tür binalar teslimden kısa süre sonra, bazen bir yılı bile doldurmadan ciddi sorunlar yaşatabiliyor