Ev kiralarken, alırken bu tuzağa dikkat: Cebinizden daha fazla para çıkmasın
Ev alırken altın sarısı musluklar, LED tavan aydınlatmaları, tavandan yere uzanan Fransız balkonlar ve parlak mutfak dolapları gibi göz alıcı detaylara kapılmayın.Derleyen: Züleyha Öncü
Uzmanlar, “Markalı konuttan şaşmayın” uyarısında bulunarak, milyonlarca lira borçlanarak alınan dairelerde sadece estetik detaylara değil, duvarların arkasındaki görünmez teknik kaliteye de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Dekoratif Makyajın Ardındaki Tehlikeler
Yeni bir eve taşınırken karşılaştığınız şık asma tavanlar, modern ışık oyunları ve göz alıcı seramikler ilk bakışta kusursuz bir tablo çizse de, bu parıltılı görünüm bazen inşaat maliyetlerinden tasarruf etmek için yapılan gizli fedakârlıkları örtbas edebiliyor. Özellikle maliyet baskısı altında kalan projelerde, dekoratif unsurlar birer “makyaj” gibi kullanılarak temel teknik eksiklikler gizleniyor.
Tesisat Kalitesi: Evinizin Can Güvenliği
Ev sahibi olmanın heyecanını yaşayanlar için en kritik konu, duvarların arkasında kalan elektrik ve su tesisatının kalitesi ile işçilik standardıdır. Uzmanlara göre birçok bina bir yılı bulmadan sorun çıkarmaya başlıyor. Bu nedenle konut alımında firmanın geçmiş performansı mutlaka araştırılmalı ve mümkünse markalı konut projeleri tercih edilmelidir.
Fransız Balkon Tuzağı ve Hurda Asansörler
Dış cepheye lüks görünüm katan tavandan yere kadar cam Fransız balkonlar, çoğu zaman yalıtımlı kalın profiller yerine en ince PVC malzemeyle yapılıyor. Bu durum kışın soğuk rüzgârı olduğu gibi içeri alıyor ve doğalgaz faturalarını ciddi oranda artırıyor.
Yeni binalarda aidatları yutan bir diğer sorun ise “toplama asansörler”. Müteahhit, kabini aynalı ve şatafatlı gösterirken, asansör motorunu sanayiden çıkma ikinci el parçalarla donatıyor. Teslimden sadece üç ay sonra asansör arızalanabiliyor ve apartman sakinlerini yüksek onarım masraflarıyla karşı karşıya bırakıyor.
Elektrik Tesisatında Tasarruf Tehlikesi: Sahte Kablo ve Çin Malı Şalter
Bakır fiyatlarındaki artış nedeniyle elektrik tesisatında saf bakır yerine alüminyum üzeri bakır kaplı (CCA) kablolar kullanılıyor. Aydınlatma için ince kablolar döşenirken, priz hatlarında gereken 2,5 mm kalınlık yerine daha ince hatlar tercih ediliyor. Üstelik fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi yüksek akım çeken cihazlar ayrı hat yerine tek hatta bağlanıyor.
İşçilikten kaçmak için kablolar spiral boru kullanılmadan doğrudan sıva altına gömülüyor. Bu uygulama, olası bir kablo arızasında tüm tesisatın yenilenememesine ve duvarların balyozla kırılmasına yol açıyor.
Sigorta kutusunda “spagetti” gibi karışmış kablolarla karşılaşmak da sık rastlanan bir durum. Ucuz Çin malı şalterler kullanılırken, can güvenliği için zorunlu olan kaçak akım rölesi bazen arkadan köprülenerek devre dışı bırakılıyor. Topraklama hattı ise saf bakır levhalar yerine su borularına bağlanarak geçiştirilebiliyor.
Su ve Ses Yalıtımında Büyük Eksiklikler
Atık su borularında kalın ve sessiz borular yerine kâğıt inceliğinde ince malzemeler tercih edildiğinde, üst kat tuvalet sifonu çekildiğinde ses salonunuzda yankılanıyor. Kat aralarında taş yünü gibi ses yalıtım malzemesi kullanılmadığında ise yan komşunun en ufak sesi bile duyuluyor.
Banyo ve balkonlarda fayans döşenmeden önce yapılması gereken sürme su izolasyonu es geçildiğinde, su kısa sürede betona sızıyor.
İlk altı ay içinde duvarlarda sararma, küf ve rutubet sorunları baş gösteriyor.
Çelik Kapı ve Parke Altındaki Gerçekler
Satış sırasında en büyük şov çelik kapıda yapılıyor. 14 noktadan kilitlenen devasa kapıların içi, gerçek çelik sac yerine ağırlık vermek için basılmış petek kartonla dolduruluyor. Bu durum hırsızların kapıyı kolayca levyeyle açabilmesine yol açıyor. Oda kapıları da aynı şekilde petek dolgulu oluyor.
Parke altına ise kalın akustik şilte yerine en ince naylon seriliyor. Zemin tesviye edilmediği için parke havada kalıyor ve her adımda “gıcır gıcır” sesler yükselirken, alt kata balyoz etkisi yaratıyor.
Sonuç ve Uzman Tavsiyesi
Ev almak büyük bir yatırım ve ömürlük bir karar. Bu nedenle sadece görünen lüks detaylara değil, binanın kalbi sayılan tesisat, yalıtım, asansör ve kapı gibi kritik unsurlara odaklanmak gerekiyor. Uzmanlar net bir şekilde uyarıyor: “Bir yılı doldurmadan dökülen binalara karşı markalı konuttan şaşmayın.”Konut almadan önce firmanın referanslarını, geçmiş projelerini ve kalite standartlarını mutlaka inceleyin. Görünmez detaylar, yaşadığınız konforu ve güvenliği doğrudan belirleyecek.