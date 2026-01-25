Eşref Rüya’nın yıldızı Dubai’de: Demet Özdemir’den göz kamaştıran kareler

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 Kocaeli doğumlu Demet Özdemir, dansçılıkla başladığı mesleki yolculuğunu oyunculukla sürdürdü. “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle ilk kez ekrana çıkan sanatçı; “Çilek Kokusu”, “No: 309”, “Erkenci Kuş” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran grubu edindi.