Kanal D'nin reytinglerde fırtına gibi esen dizisi Eşref Rüya'da 'Nisan' karakterine can veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinin haricinde Instagram paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor.
Eşref Rüya’nın yıldızı Dubai’de: Demet Özdemir’den göz kamaştıran kareler
Eşref Rüya'nın parlayan yıldızı Demet Özdemir, Nisan rolündeki başarısını Dubai'deki göz alıcı pozlarla pekiştirdi. 17,1 milyon takipçili 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada rekor beğeni ve yorum alarak magazin dünyasını sallamaya devam ediyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ünlü isim, en son Dubai seyahatinden gelen etkileyici fotoğraflarını hayran kitlesiyle paylaştı.
Her Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yapımda Çağatay Ulusoy ile başrolü üstlenen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından sergilediği dikkat çekici karelerle magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.
33 yaşındaki oyuncu, ekran başarılarının dışında dijital platformlardaki etkileşimleriyle de gündemden uzak kalmıyor.
Instagram'da 17,1 milyon takipçiye sahip Demet Özdemir, yakın zamanda Dubai'ye gitti.Oyuncunun son paylaşımları 276 binden fazla beğeni toplarken, 4 binden fazla övgü dolu yorum aldı.
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
26 Şubat 1992 Kocaeli doğumlu Demet Özdemir, dansçılıkla başladığı mesleki yolculuğunu oyunculukla sürdürdü. “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle ilk kez ekrana çıkan sanatçı; “Çilek Kokusu”, “No: 309”, “Erkenci Kuş” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran grubu edindi.