29 Ocak 2026 Perşembe
Esra Ceyhan'ın son görüntüsü olay oldu: 90'ların efsanesi geri döndü

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü

90’lı yıllarda sabah kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Esra Ceyhan, uzun süredir süren sessizliğini tek bir paylaşımla bozdu ve sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Farklı bir yaşam tarzı benimseyen ünlü sunucunun son görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 1

Bir döneme samimiyeti ve kendine özgü tarzıyla damga vuran Esra Ceyhan, özellikle “A’dan Z’ye” programıyla gündüz kuşağının en güçlü kadın figürlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Ekranlardan uzak bir hayat sürmesine rağmen, sosyal medyada paylaştığı güncel karelerle yeniden gündemin merkezine oturdu.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 2

GÜNDÜZ KUŞAĞININ EFSANESİ: ESRA CEYHAN KİMDİR?

Televizyon kariyerine başladığı ilk günden itibaren fark yaratan Esra Ceyhan, ATV ekranlarında yayınlanan programıyla milyonlara ulaşmayı başardı. Sadece sunuculuğuyla değil, popüler kültürde bıraktığı izlerle de hatırlanan Ceyhan; Orhan Gencebay’ın unutulmaz “Dil Yarası” klibindeki rolüyle de hafızalardaki yerini koruyor.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 3

Kariyerinin zirvesindeyken daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Esra Ceyhan, 56 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 4

O PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI: “ZAMAN ONU TEĞET GEÇMİŞ”

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini ikiye böldü. Genç ve dinamik görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar “Zaman onun için durdu” yorumunu yaptı, bazıları ise değişimin estetik müdahalelerle ilgili olup olmadığını sorguladı.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 5

ESTETİK TARTIŞMALARINA NET NOKTA: “NE BOTOKS VAR NE DOLGU”

Hakkında çıkan estetik iddialarına sessiz kalmayan Esra Ceyhan, konuya açıklık getirdi. Doğallıktan yana olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, herhangi bir cerrahi ya da kozmetik işlem yaptırmadığını belirterek, formunu huzurlu yaşamına ve doğal rutinlerine borçlu olduğunu dile getirdi.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 6

KİLO YORUMLARINA SERT TEPKİ: “BU DÜPEDÜZ ZORBALIK”

Esra Ceyhan, geçmişte kilosu üzerinden yapılan eleştirilere karşı sergilediği duruşla da takdir topladı.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 7

Sosyal medyadaki beden algısı baskısına ve linç kültürüne karşı net bir tavır alan Ceyhan, insanları fiziksel özellikleriyle yargılamanın ciddi bir zorbalık olduğunu söyledi.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 8

Her kadının kendi bedeniyle barışık olması gerektiğini vurgulayan ünlü isim, kötü sözlerin er ya da geç sahibine döneceğini ifade etti.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 9

EKRANLARA DÖNÜŞ VAR MI?

Hayranlarının merakla sorduğu “Tekrar televizyona dönecek mi?” sorusu ise şimdilik yanıtını bulmuş değil.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 10

Zamanının büyük bölümünü ailesine ayıran ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdüren Esra Ceyhan, doğallığı ve nostaljik havasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 11
Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 12
Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü - Resim: 13
