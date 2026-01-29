Esra Ceyhan’ın son görüntüsü olay oldu: 90’ların efsanesi geri döndü

O PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI: “ZAMAN ONU TEĞET GEÇMİŞ”

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini ikiye böldü. Genç ve dinamik görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar “Zaman onun için durdu” yorumunu yaptı, bazıları ise değişimin estetik müdahalelerle ilgili olup olmadığını sorguladı.