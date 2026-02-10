Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
Esra Bilgiç'ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş

Esra Bilgiç, özel davetlerde ve kırmızı halıda ilhamını geçmişin ikonik kadın Monica Bellucci’den aldığını dile getirdi. Stil tercihlerini oluştururken özellikle Bellucci’nin zarif ve zamansız duruşunu örnek aldığını söyledi. Bilgiç, eski dönem estetiğinin kendisine yol gösterdiğini belirtti.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 1

Katıldığı organizasyonlarda en iyi halini yansıtmak istediğini vurgulayan oyuncu, Bellucci’nin yıllar boyunca benzer çizgide kalmayı başardığını ve kendi fiziğini çok iyi tanıdığını belirtti.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 2

Bilgiç, “Kamerada nasıl daha iyi görüneceğini biliyor. Saçından kaşına kadar her detay ona ait. Ben de kendime eski dönem aktrisleri referans alıyorum; gerçekten inanılmaz parçalar giymişler” sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 3

Davete hazırlanma sürecinde arşivler oluşturduğunu anlatan Bilgiç, 1950’lerden 70’lere uzanan yıllarda sanatçıların tercih ettiği kıyafetleri incelediğini söyledi.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 4

Monica Bellucci başta olmak üzere, onun tarzına yakın İtalyan oyuncular ve Penelope Cruz gibi isimleri sık sık incelediğini belirten Bilgiç, geçmişin modasına olan tutkusunu da gizlemedi.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 5

“Eski elbiselere ayrı bir sevgim var” diyen oyuncu, bu parçaların günümüze ulaşmasının zor olduğunu dolabında böyle tasarımlara yer verebilmeyi çok istediğini söyledi. Bilgiç, bu sözlerini ‘Bir Singer Günü’ programında paylaştı.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 6

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 7

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biri. Özellikle TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ile geniş kitlelerce tanındı ve uluslararası bir hayran kitlesi edindi. Oyunculuk kariyerine bu diziyle adım attı. Güzel oyuncu başarılı performanslarıyla birçok ödül kazandı.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 8

Kariyerinde farklı projelerde rol alarak yeteneğini kanıtlayan ve Türkiye'nin önemli genç oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırdı. Bilgiç, eğitimine devam ediyor ve hukuk fakültesinde okuyor.

Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 9
Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 10
Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 11
Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 12
Esra Bilgiç’ten kırmızı halı itirafı: Bakın kimden ilham alıyormuş - Resim: 13
