Eski iPhone kullananlar dikkat: Banka hesapları hedefte

Eski iPhone kullananlar dikkat: Banka hesapları hedefte

Uzmanlara göre “sıfırıncı gün” açıklarını kullanan yeni saldırılar, özellikle eski iPhone ve iPad modellerini hedef alıyor. Amaç ise kullanıcıların finansal verilerine ulaşmak.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Siber güvenlik dünyasında “sıfırıncı gün” olarak bilinen gelişmiş saldırı yöntemleri, artık yalnızca üst düzey hedeflerle sınırlı kalmıyor. Uzmanlara göre bu tür yazılımlar, eski iPhone ve iPad kullanıcılarının banka hesapları ile kripto varlıklarını hedef almaya başladı.

Güvenlik araştırmalarına göre iOS 13 ile iOS 17 arasındaki sürümleri kullanan cihazlar, “Coruna” adı verilen bir saldırı kitinin odağında yer alıyor. Başlangıçta casusluk faaliyetleri için geliştirilen bu araçların, zamanla finansal kazanç amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Bitdefender Türkiye operasyonlarını yürüten Laykon Bilişim’in verileri, tehditin boyutunu gözler önüne seriyor. Daha önce yalnızca belirli kişi ve kurumları hedef alan bu tür saldırılar, artık sıradan kullanıcıların dijital varlıklarına yönelmiş durumda.

Apple’ın iOS 15.8.7 ve iOS 16.7.15 gibi sürümlerle acil güvenlik güncellemeleri yayınlaması, riskin ciddiyetini ortaya koyarken, uzmanlar kullanıcıları “cihazımda değerli veri yok” düşüncesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Siber saldırganların genellikle sahte siteler ve finans uygulamaları üzerinden cihazlara sızdığı belirtilirken, özellikle iPhone 6s ile iPhone X arasındaki modelleri kullananların daha dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların cihazlarını en güncel sürüme yükseltmelerini, şüpheli bağlantılardan kaçınmalarını ve Apple’ın “Kilit Modu” gibi güvenlik özelliklerini aktif hale getirmelerini öneriyor. Ayrıca mobil güvenlik yazılımlarının kullanılması da dijital varlıkların korunması açısından önemli görülüyor.

Kaynak: Diğer
