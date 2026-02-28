Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık

Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın son anlarında Singo'nun faul pozisyonu tartışmalara yol açtı. Derbi öncesi kart kararını eski hakem Ahmet Çakar yorumladı İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 1

Süper Lig’in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

1 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Boey, Torreira ve Osimhen kaydetti.

2 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 3

Karşılaşmanın son dakikalarında Singo’nun faul pozisyonu ise tartışmalara neden oldu.

3 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 4

Eski hakem Ahmet Çakar, SkySpor’daki programda hakem kararına sert tepki gösterdi.

4 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 5

Ahmet Çakar:

“Rezil bir hakem! 90+3'te Singo'nun yaptığı hareket sarı mı? Kırmızı mı? Kırmızı verse yine yenecek Galatasaray ama gelecek hafta Beşiktaş maçında ve Başakşehir maçında oynayamayacak.

5 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 6

Siz hakikaten utanmazsınız. VAR sen neden müdahale etmiyorsun? Bunun adı utanmazlıktır. Avantajda adamlara ofsayt veriyorsun Alanya'nın atağını kesiyorsun bunlar hakem şeytanlığı."

6 7
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık - Resim: 7

Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak derbi karşılaşmada Beşiktaş’a konuk olacak.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro