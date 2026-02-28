Süper Lig’in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Ahmet Çakar, Singo'nun pozisyonuna isyan etti: Bunun adı utanmazlık
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın son anlarında Singo'nun faul pozisyonu tartışmalara yol açtı. Derbi öncesi kart kararını eski hakem Ahmet Çakar yorumladı İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Boey, Torreira ve Osimhen kaydetti.
Karşılaşmanın son dakikalarında Singo’nun faul pozisyonu ise tartışmalara neden oldu.
Eski hakem Ahmet Çakar, SkySpor’daki programda hakem kararına sert tepki gösterdi.
Ahmet Çakar:
“Rezil bir hakem! 90+3'te Singo'nun yaptığı hareket sarı mı? Kırmızı mı? Kırmızı verse yine yenecek Galatasaray ama gelecek hafta Beşiktaş maçında ve Başakşehir maçında oynayamayacak.
Siz hakikaten utanmazsınız. VAR sen neden müdahale etmiyorsun? Bunun adı utanmazlıktır. Avantajda adamlara ofsayt veriyorsun Alanya'nın atağını kesiyorsun bunlar hakem şeytanlığı."
Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak derbi karşılaşmada Beşiktaş’a konuk olacak.