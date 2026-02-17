Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-İttihad'a transfer olan En-Nesyri, gollerini atmaya devam ediyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 1

Asya AFC Şampiyonlar Ligi maçında Al-İttihad, deplasmanda karşılaştığı Katar ekibi Al-Sadd’ı bozguna uğrattı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 2

Al-İttihad, Al-Sadd’ı 4-1 yenmeyi başardı. Youssef En-Nesyri de karşılaşmanın 18. dakikasında takımının 2. golünü attı ve Fenerbahçe’den transfer edildikten sonra gollerini atarak iyi bir form grafiği yakaladı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 3

Al-İttihad’ın diğer gollerini sırasıyla H. Aouar, P. Miguel (kk.) ve Keller kaydetti. İlk yarısı 3-1 biten maçta ikinci yarısında bir gol geldi.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 4

Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Al-Sadd’ın tek golünü R. Mujica kaydetti. Asisti ise Roberto Firmino yaptı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 5

En-Nesyri, son 4 maçta takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 6

Alınan sonucun ardından iki takım da AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 7

Al-İttihad, bir sonraki resmi maçta Arabistan’da Al-Hilal karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor - Resim: 8

Fenerbahçe'de beğenilmeyen En-Nesyri, Suudi Arabistan'da taraftarların sevgisini şimdiden kazanmayı başardı.

