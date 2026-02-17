Asya AFC Şampiyonlar Ligi maçında Al-İttihad, deplasmanda karşılaştığı Katar ekibi Al-Sadd’ı bozguna uğrattı.
Fenerbahçe'den apar topar gönderildi: En-Nesyri şov yapıyor
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-İttihad'a transfer olan En-Nesyri, gollerini atmaya devam ediyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Al-İttihad, Al-Sadd’ı 4-1 yenmeyi başardı. Youssef En-Nesyri de karşılaşmanın 18. dakikasında takımının 2. golünü attı ve Fenerbahçe’den transfer edildikten sonra gollerini atarak iyi bir form grafiği yakaladı.
Al-İttihad’ın diğer gollerini sırasıyla H. Aouar, P. Miguel (kk.) ve Keller kaydetti. İlk yarısı 3-1 biten maçta ikinci yarısında bir gol geldi.
Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Al-Sadd’ın tek golünü R. Mujica kaydetti. Asisti ise Roberto Firmino yaptı.
En-Nesyri, son 4 maçta takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.
Alınan sonucun ardından iki takım da AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.
Al-İttihad, bir sonraki resmi maçta Arabistan’da Al-Hilal karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak.
Fenerbahçe'de beğenilmeyen En-Nesyri, Suudi Arabistan'da taraftarların sevgisini şimdiden kazanmayı başardı.