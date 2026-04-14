Southampton, İngiltere Championship’in 42. hafta maçında evinde Blackburn Rovers’ı ağırladı. St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip kazanarak Premier Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Eski Beşiktaşlıların düellosunda Larin, Redmond'ı üzdü: Premier Lig yolunda golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu
İki eski Beşiktaşlı oyuncunun karşı karşıya geldiği maçta Southampton, Blackburn Rovers’ı 3-0 mağlup etti. Larin’in de gol attığı karşılaşmada Southampton, Premier Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.İbrahim Doğanoğlu
Southampton’ın gollerini maçın ilk yarısında Larin (dk. 25) ve Manning (dk. 43), ikinci yarıda ise Archer (dk. 86) kaydetti. Bu sonuçla puanını 72’ye yükselten köklü İngiliz kulübü 4. sıraya çıkarak yükselme yarışında avantaj sağladı. Blackburn Rovers ise 48 puanda kaldı.
BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADILAR
Southampton, bir sonraki maçta Swansea City ile karşılaşacak. Blackburn ise Coventry City'i konuk edecek.
BİR DİĞER ESKİ BEŞİKTAŞLI DA SAHADAYDI
Nathan Redmond, 2022-23 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. İngiliz futbolcu, simgesi olduğu Southampton'a karşı Blackburn Rovers adına sahaya çıktı ve maça ilk 11’de başladı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarının başında oyundan alındı. Eski Beşiktaşlı oyuncuların karşılaşmasında ise kazanan Cyle Larin oldu.
MUHTEŞEM SERİ
Ligde üst üste 6 maç kazanan Southampton, son 15 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sezona kötü başlayan ekip, teknik direktör değişikliğinin ardından Tonda Eckert yönetiminde yükselişe geçti.
LARIN BÜYÜLEDİ
Takıma devre arasında kiralık olarak katılan Eski Beşiktaşlı Larin, Southampton formasıyla çıktığı 15 maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı ve performansıyla da büyüledi.
FA CUP BAŞARISI
Southampton, FA Cup çeyrek finalinde de Arsenal’ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.