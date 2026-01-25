Futbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Lionel Messi'nin o söylemi tekrar gündeme düştü.
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı
Futbol tarihinin belki de en iyisi... Lionel Messi, söylemleriyle de gündemden düşmüyor. İşte Arjantinli'nin hikayesi...
Soru: Bir hayalin var mı?
Lionel Messi: Futbolla ilgili yok. Kariyerimde her şeyi başardım.
Barcelona'da ikonik bir kariyere sahip olup sayısız başarıya imza atan Arjantinli Lionel Messi, futbolseverleri şoka uğratarak 2021 yılında takımdan ayrılmıştı.
Lionel Messi, o dönem son 15 yılına damgasını vuran ve kulübün sembolü haline gelen futbolcu, Barcelona'dan ayrılırken pek çok kırılması zor rekorun sahibi oldu.
İşte Messi'nin Barcelona formasıyla kırdığı rekorlar ve başarıları...
Ballon d'Or ödülünü 8 kez kazanan Messi, bu alanda bir rekorun da sahibiyken, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 VE 2023 yıllarında bu ödüle layık görüldü
Altın Top'u 6 kezle en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.
Messi, 2019-2020 sezonunda 25 golle La Liga'da 7. kez gol kralı oldu ve bu alanda Telmo Zarra'yı geride bıraktı.
Ayrıca, Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6 kez kazandı.
2012’de 91 golle bir takvim yılındaki en fazla gol atan futbolcu olan Messi, La Liga'da 742 maçta 642 gol atarak tarihin en skoreri oldu.
Kariyerinde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig şampiyonluğu ve 6 İspanya Kral Kupası gibi 36 kupa kazandı.
Messi, 10 yıl boyunca her sezon 40 ve üstü gol atarak, dünya futbol tarihinin en istikrarlı golcüsü oldu ve Barcelona tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumuna yerleşmişti.
BARCELONA'YA VEDA
Messi 2021 yılında gözyaşları içinde Barcelona'ya veda etti.
PSG'YE İMZA ATTI
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'ye imza attı.
PSG KARİYERİ
2021-23 YILLARI ARASINDA PSG FORMASI GİYEN MESSİ, 75 MAÇTA 32 GOL ATARKEN 35 DE ASİST YAPTI
ARJANTİN'İN İKONU
Arjantin ile 2 kez Amerika Kupası'nı kazanan Messi, 2022 Dünya Kupası'nı da kazanarak hedefini tamamlamış oldu.
INTER MIAMI'YE İMZA
2023 yılında Abd'de David Bechkam'ın sahibi olduğı Inter Miami takımıyla anlaşan Messi, coğrafyadaki bir çok insanı futbola çekti.
Lionel Messi, yaşına rağmen kalitesinden ödün vermedi. İnsanların gözünün pasını silmeye devam etti.
Lionel Messi, birçok eski takım arkadaşını da yanına çekti; Alba, Suarez, De Paul ve Busqets...
Bu arkadaşlık ve mücadele MLS'te şampiyonluğu da getirdi.
38 yaşındaki Leo'nun neler yapacağını taraftarlar merak etmeye devam ediyor. Asıl soru: Dünya Kupası'nı bir daha kazanabilecek mi? Daha fazla ne kazanabilir?