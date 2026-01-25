Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı

O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı

Futbol tarihinin belki de en iyisi... Lionel Messi, söylemleriyle de gündemden düşmüyor. İşte Arjantinli'nin hikayesi...

O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 1

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Lionel Messi'nin o söylemi tekrar gündeme düştü.

1 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 2

Soru: Bir hayalin var mı?

Lionel Messi: Futbolla ilgili yok. Kariyerimde her şeyi başardım.

2 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 3

Barcelona'da ikonik bir kariyere sahip olup sayısız başarıya imza atan Arjantinli Lionel Messi, futbolseverleri şoka uğratarak 2021 yılında takımdan ayrılmıştı.

3 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 4

Lionel Messi, o dönem son 15 yılına damgasını vuran ve kulübün sembolü haline gelen futbolcu, Barcelona'dan ayrılırken pek çok kırılması zor rekorun sahibi oldu.

4 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 5

İşte Messi'nin Barcelona formasıyla kırdığı rekorlar ve başarıları...

5 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 6

Ballon d'Or ödülünü 8 kez kazanan Messi, bu alanda bir rekorun da sahibiyken, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 VE 2023 yıllarında bu ödüle layık görüldü

6 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 7

Altın Top'u 6 kezle en çok kazanan futbolcu olarak tarihe geçti.

7 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 8

Messi, 2019-2020 sezonunda 25 golle La Liga'da 7. kez gol kralı oldu ve bu alanda Telmo Zarra'yı geride bıraktı.

8 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 9

Ayrıca, Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6 kez kazandı.

9 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 10

2012’de 91 golle bir takvim yılındaki en fazla gol atan futbolcu olan Messi, La Liga'da 742 maçta 642 gol atarak tarihin en skoreri oldu.

10 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 11

Kariyerinde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig şampiyonluğu ve 6 İspanya Kral Kupası gibi 36 kupa kazandı.

11 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 12

Messi, 10 yıl boyunca her sezon 40 ve üstü gol atarak, dünya futbol tarihinin en istikrarlı golcüsü oldu ve Barcelona tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumuna yerleşmişti.

12 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 13

BARCELONA'YA VEDA

Messi 2021 yılında gözyaşları içinde Barcelona'ya veda etti.

13 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 14

PSG'YE İMZA ATTI
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'ye imza attı.

14 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 15

PSG KARİYERİ

2021-23 YILLARI ARASINDA PSG FORMASI GİYEN MESSİ, 75 MAÇTA 32 GOL ATARKEN 35 DE ASİST YAPTI

15 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 16

ARJANTİN'İN İKONU

Arjantin ile 2 kez Amerika Kupası'nı kazanan Messi, 2022 Dünya Kupası'nı da kazanarak hedefini tamamlamış oldu.

16 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 17

INTER MIAMI'YE İMZA

2023 yılında Abd'de David Bechkam'ın sahibi olduğı Inter Miami takımıyla anlaşan Messi, coğrafyadaki bir çok insanı futbola çekti.

17 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 18

Lionel Messi, yaşına rağmen kalitesinden ödün vermedi. İnsanların gözünün pasını silmeye devam etti.

18 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 19

Lionel Messi, birçok eski takım arkadaşını da yanına çekti; Alba, Suarez, De Paul ve Busqets...

19 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 20

Bu arkadaşlık ve mücadele MLS'te şampiyonluğu da getirdi.

20 21
O sözü tekrar gündem oldu: Lionel Messi'nin neden hayali olmadığını açıkladı - Resim: 21

38 yaşındaki Leo'nun neler yapacağını taraftarlar merak etmeye devam ediyor. Asıl soru: Dünya Kupası'nı bir daha kazanabilecek mi? Daha fazla ne kazanabilir?

21 21
