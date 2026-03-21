Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım itirafı: Digiturk'te neler yaşandığını açıkladı
Erman Toroğlu, Digiturk ile yaşadığı süreç, Aziz Yıldırım ile tartışması ve Şansal Büyüka ile ilgili anlattıklarıyla gündem oldu; deneyimli yorumcu, yaşananların ardından "beni sattılar" ifadelerini kullandı.
Şansal Büyüka ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirten Toroğlu, “Şansal ile uzun çalıştım. Akıllı bir adamdır, gazetecilikten gelmedir. İyi de gitti” ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM SÜRECİ
Süreç içerisinde Aziz Yıldırım ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle Digiturk ile ters düştüğünü dile getiren Toroğlu, “Ama sonra bu paranın gözü kör olsun Aziz Yıldırım ile benim kapışmamdan dolayı Digiturk ile ben ters düştüm. Digiturk çünkü ‘Biz hani işte hali selim kulüplerle ve kulüp başkanlarıyla kendimiz konuşuruz, sen tenkit edemezsin’ dediler bana televizyonda. Ben de dedim ki ‘Ben televizyonda rahat konuşamayacaksam o zaman çalışmayalım’ dedim” şeklinde konuştu.
O dönemde kuruma kayyum atandığını da ifade eden Toroğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Fakat o sırada oraya bir kayyum atandı. Ben hem Şansal’a hem de o Ertan denen adama bir gece ansızın baskın yaptık, program yaptık. Onları o işten kurtardım. Rahatladılar.”
Toroğlu, ayrıca Hürriyet gazetesinde yazdığı yazıyla sürece müdahil olduğunu belirterek, “Ve o kayyumu da kurtardım Hürriyet’te bir yazı yazarak, gerekli yerlerden izin alarak. Çünkü birilerini kullanarak yapıyordu o işi” dedi.
Açıklamalarının devamında sitemde bulunan Toroğlu, “Ama sonra Şansal da Ertan da beni sattılar” ifadelerini kullandı.
