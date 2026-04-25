Yeniçağ Gazetesi
25 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Erkekleri adım adım öldürüyor: Kısa yaşayanların 4 hatası

42 yaşındaki Bay Truong’un yaşadığı sağlık krizi, hem iş hem de aile sorumlulukları arasında sıkışıp kalan erkekler için acı bir uyarı niteliğinde...

Haberi Paylaş
42 yaşındaki Bay Truong’un "bir şekilde hallederim" diyerek görmezden geldiği sağlık sinyalleri, tıp dünyasının "sandviç kuşağı" olarak tanımladığı orta yaşlı erkekler için yaptığı hayati uyarılarla birebir örtüşüyor.

1 8
Özellikle hem çocuklarının sorumluluğunu üstlenen hem de yaşlanan ebeveynlerine destek olmaya çalışan bu kuşak, kendi sağlığını genellikle önemsemiyor.

2 8
Posta'nın haberine göre, tıp dünyası, erkeklerin yaşam süresinin kadınlara oranla neden daha kısa olduğuna dair çarpıcı bir rapor hazırladı.

3 8
Bay Truong’un günlük 3-4 saatlik kısıtlı uykusu ve yoğun çalışma temposu, vücudunda fark edilmeyen kronik bir sağlık krizini tetikledi. Geleneksel tıbbi öğretilerden modern fizyolojiye kadar değişmeyen temel bir kural vardır: Karaciğerin kanı arındırıp kendini yenilemesi, yalnızca derin uyku evresinde gerçekleşir.

4 8
Alkol tüketiminin vücut ısısını yükselterek kan akışını bloke etmesi, tıpkı sigaranın ciğerlere verdiği zarar kadar sinsi ve ağır bir etkiye sahiptir. Konuyla ilgili en dikkat çekici bulgu ise, basit bir gözlemle kendi kendinizi kontrol edebileceğiniz bir yöntemi işaret ediyor: Dil altı damarları.

Eğer aynaya baktığınızda dilinizin altındaki damarların aşırı şişkin ve koyu mavi bir renkte olduğunu fark ediyorsanız, bu durum damarlarınızın yağ ve toksin yüküyle dolduğunun somut bir göstergesidir.

5 8
Sürekli tetikte olan, olaylara şiddetli tepkiler veren erkeklerde nabız, daima gergin bir tel gibi yüksek tansiyon sinyalleri verir. Öfke patlaması yaşandığı sırada kanın aniden beyne doğru basınçla hücum etmesi, tıp uzmanları tarafından kalp krizi ve felç riskini tetikleyen "zaman ayarlı bir bomba" olarak adlandırılıyor.

6 8
Bel çevresi genişledikçe yaşam süresinin kısalabiliyor. Hızlı yemek ve sofradan tıka basa doymuş olarak kalkmak, kalbi her saniye daha fazla zorluyor. Üstüne bir de ofis koltuğunda veya telefon başında geçirilen hareketsiz saatler eklenince, kan vücudun alt kısmında "balçığa" dönüşüyor. Bu durgunluk, vücudu içten içe çürüten bir süreci başlatıyor.

7 8
Erkeklerin en büyük hatasını ise "dayanırım, geçer" düşüncesi oluşturuyor. Vücudun attığı yardım çığlıklarını görmezden gelmelerine sebep oluyor. Uzmanlar, her saat başı en az 5 dakika ayağa kalkıp esnemeyi ve hafif akşam yemeklerini ömür uzatan en basit ama en etkili yöntemler olarak gösteriyor.
Unutmayın; vücudunuz size acıyla fısıldadığında onu dinlemek için çok geç kalmış olabilirsiniz!

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro