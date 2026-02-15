Yunanistan Ligi'nde oynanan maçta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, facia bir yenilgi aldı.
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, son sırada bulunan Rodos'a karşı yenilgi aldı; Pana cephesinde Ergin Ataman'a tepkiler büyüdü.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yunanistan'da evinde son sıradaki Kolossos Rodos'a 102-97 yenilen Panathinaikos'ta taraftar Ergin Ataman'ın görevine son verilmesini istiyor. Ergin hoca, maç sonu taraftardan tepki gördü.
40 milyon euroluk takımla 3 milyon euro bütçeli Rodos'a yenilmenin kabul edilemez olduğunu düşünen taraftarın tepkisi yükseliyor. Milli basketbolcumuz Cedi Osman da taraftar tarafından yuhalandı.
Yenilginin ardından Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un paylaşımı: "Hangi günahlarımın bedelini ödüyorum?"
Panathianikos, Yunanistan Ligi'nde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybetmiş oldu.
Ergin Ataman'ın öğrencileri, ligde son olarak Aris'e yenilmişti ve Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos ateş püskürmüştü. Hem basketbolculara hem de antrenörlere tepki göstermişti.
Panathinaikos, son olarak EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye son saniye basketiyle 85-83 kaybetmişti. Maçın ardından taraftarlar tepki göstermişti. Baldwin, maça damga vurmaya başardı...
Panathinaikos, bu sezon Yunanistan Ligi'nde oynadığı 18 maçta 3 yenilgi almış oldu ve Olympiakos'un arkasında yer alıyorlar.