15 Şubat 2026 Pazar
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ
Anasayfa Spor Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi

Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, son sırada bulunan Rodos'a karşı yenilgi aldı; Pana cephesinde Ergin Ataman'a tepkiler büyüdü.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 1

Yunanistan Ligi'nde oynanan maçta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, facia bir yenilgi aldı.

1 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 2

Yunanistan'da evinde son sıradaki Kolossos Rodos'a 102-97 yenilen Panathinaikos'ta taraftar Ergin Ataman'ın görevine son verilmesini istiyor. Ergin hoca, maç sonu taraftardan tepki gördü.

2 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 3

40 milyon euroluk takımla 3 milyon euro bütçeli Rodos'a yenilmenin kabul edilemez olduğunu düşünen taraftarın tepkisi yükseliyor. Milli basketbolcumuz Cedi Osman da taraftar tarafından yuhalandı.

3 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 4

Yenilginin ardından Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un paylaşımı: "Hangi günahlarımın bedelini ödüyorum?"

4 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 5

Panathianikos, Yunanistan Ligi'nde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybetmiş oldu.

5 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 6

Ergin Ataman'ın öğrencileri, ligde son olarak Aris'e yenilmişti ve Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos ateş püskürmüştü. Hem basketbolculara hem de antrenörlere tepki göstermişti.

6 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 7

Panathinaikos, son olarak EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye son saniye basketiyle 85-83 kaybetmişti. Maçın ardından taraftarlar tepki göstermişti. Baldwin, maça damga vurmaya başardı...

7 8
Panathinaikos faciayı yaşadı: Ergin Ataman'a tepkiler yükseldi - Resim: 8

Panathinaikos, bu sezon Yunanistan Ligi'nde oynadığı 18 maçta 3 yenilgi almış oldu ve Olympiakos'un arkasında yer alıyorlar.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
