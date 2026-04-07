Enflasyon öldükten sonra da peşimizi bırakmıyor: Mezerda erken rezervasyon dönemi

Bir emekli geldi, 'Ben ölmeden mezar paramı versem olur mu?' dedi. Şaka yapıyor sandım. Tuhafıma gitti. Adam daha yaşıyor, yaşarken de mezarının parasını komple vermek istiyor. 'Pahalı, fiyatlar hızla artıyor, ben geçen yıl sormuştum birisine 22 bin lira demişti, yine sordum aynı mezarı bu sefer de 28 bin lira. Ben ölene kadar belki 50-60 bin lira olur, belki çocuklarım yaptıramaz' diyor. Yemin ederim böyle diyor. Zaten maaşları yetmiyor."