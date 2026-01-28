En kolay Schengen vizesi nerede? Başvuru yapmadan önce bunları bilin

Konaklama ve uçuş rezervasyonlarının uyumlu olması da önemli bir kriter. Çalışanlar için SGK dökümü ve izin belgeleri, öğrenciler için öğrenci belgesi ve sponsor evrakları süreci doğrudan etkiliyor. Eksik veya tutarsız evraklar, düşük ret oranlı ülkelerde bile olumsuz sonuç doğurabiliyor.