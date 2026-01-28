Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
En kolay Schengen vizesi nerede? Başvuru yapmadan önce bunları bilin

Türkiye’deki Schengen ülkeleri konsolosluklarının vize başvurularına verdiği ret oranları şehir ve ülke bazında farklılık gösteriyor. Schengen vizesi almayı planlayan vatandaşlar için en düşükten en yükseğe sıralanan veriler başvuru sürecinde yol gösterici nitelik taşıyor. İşte o sıralama…

Türkiye’deki Schengen ülkeleri konsolosluklarının vize başvurularına verdiği olumsuz yanıt oranları dikkat çekiyor. Şehir ve ülke bazında değişen ret oranları, vize başvurusunda bulunacak vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Açıklanan listeye göre en düşük Schengen vize ret oranı Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda görüldü. Yüzde 1,5’lik oranla listenin ilk sırasında yer alan Yunanistan’ı, Ankara’daki Romanya Konsolosluğu yüzde 2,1 ile takip etti.

İstanbul’daki Slovakya Konsolosluğu yüzde 2,7, Ankara’daki Portekiz Konsolosluğu ise yüzde 2,9’luk ret oranıyla düşük riskli başvuru merkezleri arasında yer aldı. Bu konsolosluklar, vize başvurularında daha olumlu istatistikleriyle öne çıktı.

EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE RET ORANLARI

Schengen vizesi başvurularında konsoloslukların ret oranları en düşükten en yükseğe doğru sıralandığında tablo şu şekilde oluştu:

1) Yunanistan | EDİRNE | Yüzde 1,5

2) Romanya | ANKARA | Yüzde 2,1

3) Slovakya | İSTANBUL | Yüzde 2,7

4) Portekiz | ANKARA | Yüzde 2,9

5) Romanya | İZMİR | Yüzde 3,3

6) İspanya | İSTANBUL | Yüzde 4,6

7) Bulgaristan | EDİRNE | Yüzde 5,5

8) Romanya | İSTANBUL | Yüzde 5,7

9) İtalya | İSTANBUL | Yüzde 8,4

10) Yunanistan | İZMİR | Yüzde 8,7

11) İtalya | İZMİR | Yüzde 9,0

12) Bulgaristan | BURSA | Yüzde 9,5

13) Bulgaristan | İSTANBUL | Yüzde 10,3

14) İsviçre | İSTANBUL | Yüzde 11,0

15) Hollanda | İSTANBUL | Yüzde 11,5

16) Almanya | İZMİR | Yüzde 11,6

17) Yunanistan | İSTANBUL | Yüzde 11,9

18) İspanya | ANKARA | Yüzde 12,3

19) Slovakya | ANKARA | Yüzde 13,1

20) Polonya | İSTANBUL | Yüzde 13,2

21) Hollanda | ANKARA | Yüzde 13,5

22) Fransa | İSTANBUL | Yüzde 13,6

23) İtalya | ANKARA | Yüzde 14,8

24) Fransa | ANKARA | Yüzde 15,2

25) Lüksemburg | ANKARA | Yüzde 16,3

26) Belçika | İSTANBUL | Yüzde 17,4

27) Macaristan | İSTANBUL | Yüzde 18,4

28) Almanya | İSTANBUL | Yüzde 18,5

29) Avusturya | İSTANBUL | Yüzde 20,6

30) Macaristan | ANKARA | Yüzde 21,4

31) Bulgaristan | ANKARA | Yüzde 21,5

32) Finlandiya | ANKARA | Yüzde 21,9

33) Çekya | İSTANBUL | Yüzde 22,1

34) Hırvatistan | ANKARA | Yüzde 22,8

35) Letonya | ANKARA | Yüzde 22,8

36) Norveç | ANKARA | Yüzde 25,3

37) Yunanistan | ANKARA | Yüzde 27,4

38) Slovenya | ANKARA | Yüzde 27,8

39) Malta | İSTANBUL | Yüzde 27,9

40) Çekya | ANKARA | Yüzde 28,5

41) Estonya | ANKARA | Yüzde 29,9

42) Hırvatistan | İSTANBUL | Yüzde 30,1

43) Polonya | ANKARA | Yüzde 30,2

44) İsveç | İSTANBUL | Yüzde 30,5

45) Litvanya | ANKARA | Yüzde 31,7

46) Almanya | ANKARA | Yüzde 32,0

47) Danimarka | ANKARA | Yüzde 34,5

BAŞVURUDA HATA YAPMAMAK İÇİN İPUÇLARI

Schengen başvurularında belgelerin eksiksiz olması sürecin en belirleyici adımı. Konsolosluklar özellikle banka dökümleri, gelir durumu ve çalışma belgelerini titizlikle inceliyor. Banka hesap hareketlerinin düzenli olması, son 3 aylık dökümün açık şekilde sunulması ve gelir kaynaklarının net biçimde belirtilmesi başvurunun güvenilirliğini artırıyor.

Konaklama ve uçuş rezervasyonlarının uyumlu olması da önemli bir kriter. Çalışanlar için SGK dökümü ve izin belgeleri, öğrenciler için öğrenci belgesi ve sponsor evrakları süreci doğrudan etkiliyor. Eksik veya tutarsız evraklar, düşük ret oranlı ülkelerde bile olumsuz sonuç doğurabiliyor.

