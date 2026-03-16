En düşük emekli maaşı zammını kuruşu kuruşuna açıkladı: SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi

Yılmaz, ocak ayından haziran ayına kadar tüm enflasyon oranlarının netleşmesi gerektiğini belirterek, “Ocaktan hazirana enflasyon oranları netleşecek öyle belli olacak. Ama biz merkez bankası piyasa katılımcıları anketine göre hareket ediyoruz. Orada da piyasa katılımcıları anketi mart ayında yüzde 2,18, nisan ayında yüzde 2,11, mayıs ayında da yüzde yüzde 1,5 enflasyon tahmini yaptı. Bu nedenle haziran ayını da kabaca yüzde 1,5 puan gibi nitelendirilirsek, toplam rakam yüzde 12 ile yüzde 15 arası olacak. Genel olarak piyasa katılımcıları anketi ile enflasyon oranı örtüşüyor” sözlerini sarf etti.