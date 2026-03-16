En düşük emekli maaşı zammını kuruşu kuruşuna açıkladı: SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi

BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de en düşük emekli maaşı 2026 yılının Ocak ayında 20 bin liraya yükseltildi.
Enflasyon ve ekonomik krizin altında ezilen emekliler, geçim sıkıntısı çekerken, gözler temmuz ayında yapılması beklenen zam oranına çevrildi.
SGK uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon oranına göre belirlenecek olan emekli zamları ile ilgili Yeniçağ Gazetesi’ne önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz, ocak ayından haziran ayına kadar tüm enflasyon oranlarının netleşmesi gerektiğini belirterek, “Ocaktan hazirana enflasyon oranları netleşecek öyle belli olacak. Ama biz merkez bankası piyasa katılımcıları anketine göre hareket ediyoruz. Orada da piyasa katılımcıları anketi mart ayında yüzde 2,18, nisan ayında yüzde 2,11, mayıs ayında da yüzde yüzde 1,5 enflasyon tahmini yaptı. Bu nedenle haziran ayını da kabaca yüzde 1,5 puan gibi nitelendirilirsek, toplam rakam yüzde 12 ile yüzde 15 arası olacak. Genel olarak piyasa katılımcıları anketi ile enflasyon oranı örtüşüyor” sözlerini sarf etti.
'MART AYI ENFLASYONU DAHA NETLEŞTİRECEK'
Mart ayı enflasyonunun nisan ayının 5 inde açıklandığını hatırlatan Yılmaz, "Mart ayı enflasyonu savaşın da etkisiyle petrol ve enerji fiyatları yansıtılacağından dolayı, 3 aşağı 5 yukarı emekliye de memura da buradaki rakamlar biraz daha netleşmiş olacak” sözlerini sarf etti.
'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR'
“Benim kendi şahsi tahminim şu anki göstergeler doğrultusunda yüzde 12 ile yüzde 15 arasında olabilir” diyen Yılmaz, “Eğer yüzde 15’i baz alırsak en düşük emekli maaşı 23 bin liraya çıkabilir. Ancak 17 bin 391 lira ve altında kök aylığı olanlara 0 zam riski hala devam ediyor” sözlerini sarf etti.