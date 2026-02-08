Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin de etkisiyle, birçok sektörde ödenen maaşlar yurttaşlar için yeterli gelmiyor. Üniversite diplomalı vatandaşlar, kendi bölümlerinden iş bulamadıkları için ya işsiz kalıyor, ya da hiç alanı almayan bir meslekte çalışmak zorunda kalıyor.
En çok talep gören meslekler belli oldu: İŞKUR verileri açıkladı
İŞKUR’un Ocak 2026 verileri açıklandı. Verilere göre en çok talep gören meslek Güvenlik görevlileri olurken, sektör olarak bakıldığında ise sanayi sektöründe gerçekleşti.
İŞKUR’un 2026 yılının Ocak ayı verilerini açıkladı. iş gücü piyasasında imalat sanayii, güvenlik ve perakende sektörlerinin öne çıktığı gözle görülürken, açık iş sayısında imalat sanayii ilk sırada yer alıyor. İşe yerleştirmelerde ise güvenlik ve perakende alanları dikkat çekti.
118 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ
İŞKUR Ocak 2026 İstatistik Bülteni’ne göre, kurum aracılığıyla toplam 118 bin 733 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 76 bin 893’ü erkek (yüzde 64,8), 41 bin 840’ı kadın (yüzde 35,2) oldu. İşe yerleştirilenler arasında 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu yer aldı.
SEKTÖRDE SANAYİ, MESLEKTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Sektörler bazında bakıldığında, Ocak ayında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında gerçekleşti. Meslekler özelinde ise sırasıyla Güvenlik Görevlisi, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi en çok istihdam edilen meslekler oldu.
İŞKUR’un işverenlerden elde ettiği açık iş sayısı Ocak ayında 170 bin 617 olarak kayıtlara geçti. Bu açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden geldi.
İŞ ARAYAN VATANDAŞ SAYISI 2,4 MİLYONU AŞTI
Ocak ayından itibaren İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaş sayısı 2 milyon 427 bin 507 oldu. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı kadın olurken, 15-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 20 olarak açıklandı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ZİRVEDE
İŞKUR verilerine göre, 5 bin 621 kişiyle Güvenlik Görevlisi mesleği en fazla işe yerleştirmenin gerçekleştiği alan oldu. Silahsız Özel Güvenlik Görevlileri ise 5 bin 426 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Bu iki meslek grubunda açık iş sayılarının da yüksek olması, güvenlik sektöründeki sürekli istihdam ihtiyacını gözler önüne serdi.