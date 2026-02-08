En çok talep gören meslekler belli oldu: İŞKUR verileri açıkladı

SEKTÖRDE SANAYİ, MESLEKTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Sektörler bazında bakıldığında, Ocak ayında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında gerçekleşti. Meslekler özelinde ise sırasıyla Güvenlik Görevlisi, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi en çok istihdam edilen meslekler oldu.

İŞKUR’un işverenlerden elde ettiği açık iş sayısı Ocak ayında 170 bin 617 olarak kayıtlara geçti. Bu açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden geldi.