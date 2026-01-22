En besleyici kuru meyve açıklandı: İncir tüm meyveleri geride bıraktı

Beslenme uzmanlarının değerlendirmelerine göre kuru meyveler arasında öne çıkan seçenek kuru incir oldu. Lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle dikkat çeken bu besin, kemik sağlığından sindirime kadar birçok alanda destek sunuyor. Günlük 3–4 adet tüketim yeterli görülüyor.