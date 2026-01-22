Yeniçağ Gazetesi
En besleyici kuru meyve açıklandı: İncir tüm meyveleri geride bıraktı

Beslenme uzmanlarına göre kuru meyveler arasında öne çıkan kuru incir, yüksek lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. Günlük kontrollü tüketimle kemik sağlığına, sindirime ve kan şekeri dengesine destek sağlıyor. En besleyici kuru meyve açıklandı, İncir tüm meyveleri geride bıraktı

Beslenme uzmanlarının değerlendirmelerine göre kuru meyveler arasında öne çıkan seçenek kuru incir oldu. Lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle dikkat çeken bu besin, kemik sağlığından sindirime kadar birçok alanda destek sunuyor. Günlük 3–4 adet tüketim yeterli görülüyor.

Beslenme çevreleri, kuru meyveler arasında yapılan karşılaştırmalarda en besleyici seçeneğin kuru incir olduğunu belirtti. Zengin lif oranı, yüksek kalsiyum değeri ve mineral çeşitliliğiyle bu ürün, sağlıklı beslenmenin güçlü unsurları arasında gösteriliyor.

KALSİYUM ORANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Bilimsel veriler, 100 gram kuru incirin yaklaşık 214 miligram kalsiyum sağladığını ortaya koyuyor. Bu değer, pek çok meyveye kıyasla oldukça yüksek bulunuyor. Uzmanlar, düzenli tüketimin kemik yapısını destekleyebileceğini ve osteoporoz riskini düşürebileceğini ifade ediyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE LİF DESTEĞİ

Yoğun lif içeriği sayesinde kuru incir, bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlıyor. Sindirimi kolaylaştıran bu özellik, kabızlık sorununa karşı doğal bir destek sunarken uzun süre tokluk hissi oluşturmasıyla diyet listelerinde sıkça yer alıyor.

MİNERAL VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin olan kuru incir, antioksidan bileşenleriyle de öne çıkıyor. Hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan bu yapı, bağışıklık sistemine katkı sağlayan doğal besinler arasında gösteriliyor.

KAN ŞEKERİ DENGESİNE KATKI

Uygun miktarlarda tüketildiğinde kuru incirin, insülin direnci bulunan bireyler için de tercih edilebilir olduğu belirtiliyor. Lifli yapısı sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini sınırlamaya yardımcı oluyor.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI

Uzman görüşlerine göre günde 3 ila 4 adet kuru incir tüketimi yeterli kabul ediliyor. Doğal şeker oranının yüksek olması nedeniyle aşırı tüketimin kalori alımını artırabileceği uyarısı yapılıyor.

MUTFAKLARDA FARKLI KULLANIM ALANLARI

Kuru incir tek başına yenilebildiği gibi;

Salatalara eklenerek,

Peynir sunumlarında kullanılarak,

Yoğurt ve bowl tariflerine ilave edilerek,

Smoothie ile yulaf karışımlarında değerlendirilerek de sofralarda yer buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
