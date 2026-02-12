Türkiye'de ekonomik kriz be yüksek enflasyon karşısında geçim zorluğu çeken emeklilere aslında birçok destek ödemesi sağlanıyor. Emeklilere yönelik yardımlar genellikle SGK emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları gibi bilinen desteklerle sınırlı sanılsa da, aslında bakanlıklar, belediyeler ve vakıflar aracılığıyla birçok az bilinen sosyal yardım programı mevcut.
Emekliyseniz aylık binlerce lira alabilirsiniz: Devletin bu yardımlarını kaçırmayın
Türkiye'de emeklilere yönelik birçok destek programı bulunuyor. Maaş destekleri dışında duruma kötü olan emekliler için sosyal yardımlar da bulunuyor. Devlet kurumlarının yaptığı sosyal destekleri sizler için derledik.Baran Yalçın
Bunlar genellikle ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik olup, başvuru gerektiriyor ve gelir durumuna göre belirleniyor. İşte emeklilere yapılan bazı destekler:
1. Yaşlı Aylığı (65 Yaş Aylığı): 65 yaş üstü, sosyal güvencesi olmayan veya düşük gelirli emeklilere aylık nakdi destek. 2026 yılında bu miktar 6320 TL'ye yükseltildi. Bu yardım, muhtaçlık durumuna göre veriliyor ve emekli aylığı alanlar da başvurabiliyor, ancak gelir testi yapılıyor.
Başvuru: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma Vakıfları.
Uygunluk: Hane başına aylık gelir net asgari ücretin 1/3'ünden az olmalı.
2. Evde Bakım Desteği: Ağır engelli veya bakıma muhtaç yaşlı emeklilere yönelik, bakımını üstlenen kişiye (akraba veya vasi) aylık ödeme yapılıyor. Miktar, asgari ücret bazında belirleniyor.
Başvuru: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Kaymakamlıklar; sağlık kurulu raporu ve bakım heyeti incelemesi gerekiyor.
Uygunluk: Gelir testi ve "ağır engelli" raporu şartı.
3. Elektrik ve Doğalgaz Destekleri: Kronik hastalığı olan veya cihaza bağımlı yaşlı emeklilere aylık 200 TL'ye kadar elektrik tüketim yardımı, kesintisiz güç kaynağı ve birikmiş borç ödemesi. Doğalgaz için benzer yerel destekler var.
Başvuru: Sosyal Dayanışma Vakıfları; sağlık raporu ile.
Uygunluk: Engelli raporu ve cihaz bağımlılığı tespiti.
4. Belediye Sosyal Yardımları (Yerel Nakdi ve Kart Destekleri): Birçok belediye, düşük gelirli emeklilere nakdi veya kart üzerinden destek veriyor.
Örnek verecek olursak:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): "Emekli Pazar Desteği" ile 2026'da 20.000 emekliye yıllık 10.000 TL (Ramazan'da ödeniyor).
Başvuru: İlgili belediyenin sosyal hizmet birimi veya online (örneğin İBB için sosyalyardim.ibb.gov.tr).
Uygunluk: İstanbul veya ilgili şehirde ikamet, ihtiyaç tespiti.
5. Emekliler Yılı İndirim ve Ayrıcalıkları: 2024 yılından beri devam eden programla emeklilere ulaşım (toplu taşıma indirimleri), kültür-sanat etkinlikleri, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçlarda ülke çapında indirimler. e-Devlet üzerinden erişim.
Başvuru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya e-Devlet.
Uygunluk: Emekli kartı sahipleri.
6. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Destekleri: Kömür, erzak, et, doğalgaz ve kira yardımları; emeklilere aylık veya dönemsel.
Başvuru: İlçe Kaymakamlıkları altındaki vakıflar.
Uygunluk: Gelir testi.
Bu yardımların çoğu ihtiyaç bazlı ve başvuru şartı taşıyor. Emekliler genellikle bunları bilmediği için kaçırıyor; önerim, e-Devlet veya yerel kurumlara danışmak. 2026'da enflasyon ayarlamalarıyla tutarlar artabilir.