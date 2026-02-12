Emekliyseniz aylık binlerce lira alabilirsiniz: Devletin bu yardımlarını kaçırmayın

Türkiye'de ekonomik kriz be yüksek enflasyon karşısında geçim zorluğu çeken emeklilere aslında birçok destek ödemesi sağlanıyor. Emeklilere yönelik yardımlar genellikle SGK emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları gibi bilinen desteklerle sınırlı sanılsa da, aslında bakanlıklar, belediyeler ve vakıflar aracılığıyla birçok az bilinen sosyal yardım programı mevcut.