Emeklinin maaşına ara zam gelebilir: Gazeteci Fatih Atik açıkladı

Atik, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların Cumhur İttifakı'nın gündeminde olduğunu ifade ederek, "Seçime birkaç ay kala yapılacak bir artışın yeterli olmayacağı, emeklinin iyileşmeyi daha erken görmesi gerektiği" görüşünün AKP kurmaylarında hâkim olduğunu yazdı.