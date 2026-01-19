Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin arttığı Türkiye’de emekli maaşına yapılan zam büyük tepki çekti. Emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması emekliyi tatmin etmezken, konuya ilişkin Ankara kulislerinde yeni iddialar konuşulmaya başlandı.
Emeklinin maaşına ara zam gelebilir: Gazeteci Fatih Atik açıkladı
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasından memnun olunmaması ile ilgili, 2026’nın ikinci yarısında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılabileceğini yazdı.
Kulislerde emeklileri tatmin edecek seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların 2026'nın ikinci yarısında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yazdığı köşe yazısında iktidar kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.
Atik, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların Cumhur İttifakı'nın gündeminde olduğunu ifade ederek, "Seçime birkaç ay kala yapılacak bir artışın yeterli olmayacağı, emeklinin iyileşmeyi daha erken görmesi gerektiği" görüşünün AKP kurmaylarında hâkim olduğunu yazdı.
"2026'NIN İKİNCİ YARISINDA ADIMLAR GELEBİLİR"
Atik, Ankara kulislerinde emeklileri memnun edecek adımların 2026'nın ikinci yarısından itibaren atılmasının beklendiğinin altını çizdi.
Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı maaş artışlarının yer aldığı, bayram ikramiyelerinin ise 5 bin liraya çıkarılmasının konuşulduğu aktarıldı.