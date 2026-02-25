'Hayat pahalı' algısıyla bilinen Dubai’de et ve temel gıda ürünleri, Türkiye’ye kıyasla çok daha düşük fiyatlarla satılıyor. Türkiye’de ise emekli ve asgari ücretli için et küçük bir servete eşdeğer nitelikte.
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı
Türkiye’de artan hayat pahalılığı, temel gıdayı bile ulaşılamaz hale getirdi. Dubai'de hayat pahalı algısı Türkiye fiyatları karşısında yerle bir oldu. Bir vatandaşın Dubai ve Türkiye’de yaptığı market alışverişi karşılaştırması, etiketler arasındaki çarpıcı farkı ortaya koydu.Hava Arabacılar
🥩 Dana antrikot
Dubai: 840 TL
Türkiye: 1.699 TL
Dana antrikot Türkiye'de yaklaşık yüzde 102
🍖 Dana kıyma
Dubai: 535 TL
Türkiye: 1.163 TL
Dana kıyma Türkiye’de yaklaşık yüzde 120 daha pahalı.
🍖 Kuzu pirzola
Dubai: 1.015 TL
Türkiye: 1.699 TL
Kuzu pirzola Türkiye’de yaklaşık yüzde 67 daha pahalı
🍖 Kuzu külbastı
Dubai: 840 TL
Türkiye: 1.209 TL
Kuzu külbastı Türkiye'de yaklaşık 44 daha pahalı
🥓 Dana füme
Dubai: 360 TL
Türkiye: 5.529 TL
Dana füme türkiye'de yaklaşık yüzde bin 436 daha pahalı.
🥓 İtalyan salam
Dubai: 900 TL
Türkiye: 3.999 TL
Dubai: 900 TL
Türkiye: 3.999 TL
İtalyan salam Türkiye'de yaklaşık yüzde 344 daha pahalı
.
🦃 Hindi füme
Dubai: 360 TL
Türkiye: 679 TL
Hindi füme Türkiye'de yaklaşık yüzde 88,6 daha pahalı
🥒 Salatalık
Dubai: 36 TL
Türkiye: 150 TL
Sadece et değil, sebze fiyatları da dikkat çekiyor. Salatalık Türkiye’de 4 katına yakın.
🥕 Havuç
Dubai: 18 TL
Türkiye: 55 TL
Havuç fiyatları Türkiye'de yaklaşık yüzde 206
Ortaya çıkan bu tablo, hayat pahalılığının bir algı değil, doğrudan sofraya yansıyan bir gerçek olduğunu bir kez daha gösteriyor.