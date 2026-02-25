Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı

Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı

Türkiye’de artan hayat pahalılığı, temel gıdayı bile ulaşılamaz hale getirdi. Dubai'de hayat pahalı algısı Türkiye fiyatları karşısında yerle bir oldu. Bir vatandaşın Dubai ve Türkiye’de yaptığı market alışverişi karşılaştırması, etiketler arasındaki çarpıcı farkı ortaya koydu.

Hava Arabacılar Hava Arabacılar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 1

'Hayat pahalı' algısıyla bilinen Dubai’de et ve temel gıda ürünleri, Türkiye’ye kıyasla çok daha düşük fiyatlarla satılıyor. Türkiye’de ise emekli ve asgari ücretli için et küçük bir servete eşdeğer nitelikte.

1 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 2

🥩 Dana antrikot

Dubai: 840 TL
Türkiye: 1.699 TL

Dana antrikot Türkiye'de yaklaşık yüzde 102

2 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 3

🍖 Dana kıyma

Dubai: 535 TL
Türkiye: 1.163 TL

Dana kıyma Türkiye’de yaklaşık yüzde 120 daha pahalı.

3 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 4

🍖 Kuzu pirzola

Dubai: 1.015 TL
Türkiye: 1.699 TL

Kuzu pirzola Türkiye’de yaklaşık yüzde 67 daha pahalı

4 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 5

🍖 Kuzu külbastı

Dubai: 840 TL
Türkiye: 1.209 TL

Kuzu külbastı Türkiye'de yaklaşık 44 daha pahalı

5 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 6

🥓 Dana füme

Dubai: 360 TL
Türkiye: 5.529 TL

Dana füme türkiye'de yaklaşık yüzde bin 436 daha pahalı.

6 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 7

🥓 İtalyan salam

Dubai: 900 TL
Türkiye: 3.999 TL

İtalyan salam Türkiye'de yaklaşık yüzde 344 daha pahalı

.

7 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 8

🦃 Hindi füme

Dubai: 360 TL
Türkiye: 679 TL

Hindi füme Türkiye'de yaklaşık yüzde 88,6 daha pahalı

8 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 9

🥒 Salatalık

Dubai: 36 TL
Türkiye: 150 TL

Sadece et değil, sebze fiyatları da dikkat çekiyor. Salatalık Türkiye’de 4 katına yakın.

9 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 10

🥕 Havuç

Dubai: 18 TL
Türkiye: 55 TL

Havuç fiyatları Türkiye'de yaklaşık yüzde 206

10 11
Emeklinin et hayali Dubai'de gerçek oldu; Hayat pahalı algısı yıkıldı - Resim: 11

Ortaya çıkan bu tablo, hayat pahalılığının bir algı değil, doğrudan sofraya yansıyan bir gerçek olduğunu bir kez daha gösteriyor.

11 11
