29 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Ekonomi Emeklilik sistemine yeni düzenlemeler mi geliyor? Uzman Muhammed Bayram tek tek açıkladı

EYT ile kademeli emeklilik karıştırılıyor ancak Uzman Muhammed Bayram erken emeklilik sağlamadığını netleştirdi. Primler tamamlansa da yaş sınırı engeli sürüyor. Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemde. Sistem yeniden yapılandırılmalı stajyer sorunları çözülmeli ve dengeli yaş artışı şart.

EYT sonrası kademeli emeklilik düğümü! Uzman isimden emekli olacaklara kötü haber Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile kademeli emeklilik arasındaki fark tartışılıyor.

Uzman Ekonomist Muhammed Bayram kademeli emekliliğin erken emeklilik sağlamadığını ve sistemin tüm sorunlarıyla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemde.

Kademeli emeklilik talebi primlerini tamamlamış ancak yaş sınırı nedeniyle planladıkları zamanda emekli olamayan çalışanların sorununu öne çıkarıyor. Uzman Ekonomist Muhammed Bayram sistemin EYT ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek kademeli emekliliğin kapsamını avantajlarını ve risklerini Tgrthaber.com’a değerlendirdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE EYT ARASINDAKİ FARK

Bayram, EYT düzenlemesinin prim gün sayısını tamamlayanların yaş sınırı olmadan emekli olmasını sağladığını hatırlattı. "EYT, deprem öncesi Cumhurbaşkanının söz verdiği bir düzenlemeydi ve devlet tarafından sübvanse edildi. Ancak kademeli emeklilik bugüne kadar resmi olarak hayata geçirilmedi ve EYT ile aynı değil" dedi..

Kademeli emeklilik talep edenler EYT kapsamını kısa farklarla kaçırmış kişilerden oluşuyor. Bir gün bir ay veya birkaç yıl farkla EYT’den yararlanamayan çalışanlar kademeli emeklilik talep ediyor. Ancak Bayram bu talebin henüz somut bir çalışma ile desteklenmediğini vurguladı.

PRİMLER TAMAMLANDI AMA YAŞ SINIRI ENGELİ VAR

Kademeli emeklilik talep edenler primlerini eksiksiz ödemelerine rağmen daha geç emekli olacaklarını belirtiyor.

Bayram “EYT’de sonradan getirilen yaş şartı birçok kişiyi planladıkları zamanda emekli olamaz hale getirdi. Kademeli emeklilikte ise başlangıçta şartlar belliydi. İki sistem birbirine eşit değil” dedi.

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA ALTIN TAVSİYELER

Bayram, doğum borçlanması askerlik borçlanması ve diğer borçlanma haklarının maliyet artmadan kullanılmasını önerdi. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı tamamlandığında vakit kaybetmeden emekli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca 2024’te emekli olanların 2025’te 2025’te emekli olanların da 2026’da emekli olacaklara göre daha yüksek maaş aldığını hatırlattı.

EMEKLİLİK YAŞI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKİYOR

Bayram kademeli emekliliğin emeklilik sisteminin tamamen gözden geçirilmesi anlamına geldiğini söylüyor.

Ancak bunun erken emeklilik anlamına gelmediğini vurguladı. Stajyer ve çırakların sorunlarının kısa vadede çözülmesinin sürece katkı sağlayacağını belirten Bayram yaş sınırının dengeli bir şekilde artırılması gerektiğini ifade etti.

Kademeli emeklilik tartışması çalışanlar ve yetkililer için önümüzdeki dönemde kritik bir gündem maddesi olacak. Uzmanlar sistemin dengeli hale getirilmesi primlerin doğru yönetilmesi ve erken emeklilik uygulamalarından kaçınılmasının hem çalışanlar hem de devlet bütçesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

