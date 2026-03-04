Emeklilerin maaşından 1.588 TL eksildi: Milyonların cebinde dev delik

Ekonomi yönetiminin "dezenflasyon" hedefleri sürerken, hayatın gerçekleri vatandaşın cüzdanında sert bir karşılık buluyor. 2026 yılı için yüzde 20 altı enflasyon hedefi telaffuz edilse de, 2024 yılının ilk iki ayı dar gelirli için adeta bir "alım gücü operasyonuna" dönüştü. Kaşıkla verilen zamlar, yüksek seyreden enflasyon kepçesiyle geri alındı.