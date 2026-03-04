Ekonomi yönetiminin "dezenflasyon" hedefleri sürerken, hayatın gerçekleri vatandaşın cüzdanında sert bir karşılık buluyor. 2026 yılı için yüzde 20 altı enflasyon hedefi telaffuz edilse de, 2024 yılının ilk iki ayı dar gelirli için adeta bir "alım gücü operasyonuna" dönüştü. Kaşıkla verilen zamlar, yüksek seyreden enflasyon kepçesiyle geri alındı.
Emeklilerin maaşından 1.588 TL eksildi: Milyonların cebinde dev delik
Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileri asgari ücretli ve emeklinin belini büktü. TÜİK rakamlarına göre bile alım gücü hızla erirken, en düşük emekli maaşındaki kayıp bin 500 lirayı aştı. İşte kuruşu kuruşuna o erimenin bilançosunu ortaya çıkardık.Mercek: Süleyman Çay
Ocak ayında iktidar emeklilerin en düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükseltmişti. Bu müdahale emeklinin maaşını 32 bin TL’yi aşan açlık sınırına yaklaştırmamıştı. Aynı şekilde 28 bin 75 TL’ye gelen asgari ücret tutarı da açlık sınırının yanına gelemedi.
Şubat sonu itibarıyla acı tablo hem emeklinin hem de asgari ücretlinin cebini büyük vurdu. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayındaki yüzde 4,84 ve Şubat ayındaki yüzde 2,96’lık artışlar, emeklinin mutfağından büyük bir parçayı kopardı.
Ocak Ayı Kaybı: 968 TL
Şubat Ayı Kaybı: 620 TL
Toplam Alım Gücü Kaybı: 1.588,65 TL
Bugün emeklinin cebindeki 20 bin liranın alım gücü, yılbaşına oranla 18 bin 411 TL seviyesine kadar geriledi. Emekli daha kış bitmeden maaşının yaklaşık yüzde 8’ini kağıt üzerinde değil, bizzat pazar filesinde kaybetti.
Asgari ücret cephesinde ise durum çok daha dramatik bir hal aldı. 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, enflasyon canavarı karşısında sadece 60 gün dayanabildi.
Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretlinin iki aylık toplam kaybı 2 bin 230 TL’ye ulaştı. Yılın başında büyük umutlarla alınan zamlı maaşın alım gücü, Şubat sonu itibarıyla 25 bin 845 TL seviyesine indi.
Bu rakam, asgari ücretlinin her ay bir kira taksiti ya da mutfak masrafı kadar parayı enflasyona kurban verdiği anlamına geliyor.