Enflasyon ve ekonomik krizin arttığı Türkiye’de asgari ücret ocak ayında 28 bin liraya yükselirken, emekli maaşı ise 20 bin lira oldu.
Emeklilerin Avrupa genelinde ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı: Türkiye son sırada
Avrupa genelinde emeklilik gelirleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterirken, Yahoo Finance’in Eurostat verilerine dayandırdığı çalışmada, Avrupa’da en düşük emekli maaş Türkiye’de bulunuyor. İşte Avrupa’da verilen emekli maaşları…Derleyen: Baran Yalçın
Emekli maaşına yapılan zam yetersiz görülürken, yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz noktaya geldi.
Yahoo Finance’in Eurostat verilerine dayandırdığı çalışmada, Avrupa’da emeklilere ödenen maaşlar mercek altına alındı.
Avrupa’da emeklilere en yüksek maaş ödeyen ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg’da senelik ortalama emekli maaşı 31.385 euro seviyesinde bulunuyor.
Lüksemburg’u yüksek refah düzeyiyle bilinen Norveç ve Danimarka izliyor. Bu ülkelerde yıllık emekli maaşları 30 bin euro bandının üzerinde seyrediyor.
AVRUPA’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TÜRKİYE’DE
Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa’da en düşük emekli maaşı ise Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’de yıllık ortalama emekli maaşı 2.942 euro seviyesinde kaldı. Türkiye’yi Bosna-Hersek (3.041 euro) ve Sırbistan (3.486 euro) takip etti.
Avrupa Birliği ülkeleri içinde ise en düşük emekli maaşı Bulgaristan’da görülürken, yıllık ortalama gelir 3.611 euro olarak hesaplandı.
Buna göre Türkiye’deki emekli maaşı, AB ortalamasının yaklaşık beşte biri düzeyinde kalıyor.