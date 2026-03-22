2008 yılında AKP hükümeti, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi kararını aldı. O oranlar nedeniyle her geçen sene emekli aylıklarının daha düşük olması anlamına geliyor. En büyük mağdurlar da kademeli emeklilik bekleyenler.
Emekli maaşınız düşebilir: 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat
Yıl atlarken özellikle enflasyon düşüyorsa güncelleme kat sayısıyla beraber de emekli aylıklarında çok büyük düşmeler söz konusu oluyor. 2024 yılında emekli olamayan bir vatandaş, sonraki yıllarda emekli olması halinde daha düşük aylık bağlanacağını fark ederek durumu resmi mercilere taşıdı.Derleyen: Baran Yalçın
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Erdursun, “Yıl atlarken özellikle enflasyon düşüyorsa güncelleme kat sayısıyla beraber de emekli aylıklarında çok büyük düşmeler söz konusu oluyor. 2025 yılında emekli olmayıp, 2026 ya bırakanlar, yine yüzde 5’e yakın bir kayıp yaşadılar. Bir taraftan kademeli emeklilik bekleyen, hem yaş beklemek zorundalar. Hem çalıştıkça prim ödendikçe çok düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalacaklar” sözlerini sarf etti.
Öte yandan 2024 yılında emekli olamayan bir vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Maaş düşüşünün engellenmesini talep etti. Kurum, Çalışma Bakanlığı, ve SGK’ya zararın karşılanması için çalışma yapılması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Şubat 2026’da Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan başvuruda, aynı şartlara sahip olmasına rağmen yalnızca emeklilik tarihinin değişmesi nedeniyle maaş kaybı yaşanmasının adaletsiz olduğu vurgulandı. Vatandaş, 2024 yılında emekli olabilseydi daha yüksek maaş alacağını, ancak gecikme nedeniyle gelirinin düşeceğini belirterek düzenleme talep etti.
Başvuruda, “aynı prim ve çalışma koşullarına rağmen sadece tarih farkı nedeniyle maaşın düşmesi hakkaniyete aykırı” ifadelerine yer verildi.
KURUMSAL YANIT: “MEVZUAT KAPSAMINDA”
KDK’nın talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin görüş sundu. Yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarının mevcut mevzuat çerçevesinde hesaplandığı ve yıllara göre değişen sistemin bu farkları doğurduğu ifade edildi.
Yetkililer, farklı yıllarda yapılan başvuruların farklı aylık bağlama sonuçları doğurmasının mevcut sistemin doğal sonucu olduğunu belirtti.
Bir vatandaş Now TV tarafından uzatılan mikrofonda konuya ilişkin, “Eskiden sigorta priminiz dolsa bile üzerine koyduğunuz vakit daha fazla maaş alıyordunuz. Şu an ise prim üzerine prim eklediğiniz zaman maaşınız biraz daha düşecek” diyerek isyan etti.