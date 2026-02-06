30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekliye yapılan zam sonrası en düşük emekli aylığı yapılan düzenleme ile 20 bin TL’ye çıkarılmıştı.
Emekli bayram ikramiyesinde rakam ortaya çıktı: Taslak Meclis’te hazırlanıyor
AKP Grubu'nun, TBMM'ye sunulması planlanan iki ayrı kanun teklifi taslağı üzerinde halen 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan oranında zam uygulanması, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.
Fakat emekli aylıkları ile açlık sınırı arasındaki makas ise büyük tepkilere neden oldu. Maaş zammından umduğunu bulamayan emekli gözünü bayram ikramiyesine gelecek olan zamma çevirdi.
Ramazan ayına az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağını da merak ediliyor.
2025’te 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 2026 için 5 bin TL olacağı kulislerde şimdiden konuşulmaya başlanmıştı.
AKP Grubu’nun, TBMM’ye sunulması planlanan iki ayrı kanun teklifi taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik bir maddenin TBMM’ye sunulacak torba kanun tekliflerinden birine konulması şimdiden gündemde.
ANKA’da yer alan habere göre; halen 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan oranında zam uygulanması, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.