Elon Musk'tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor?

Elon Musk'tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor?

ABD'li milyarder Elon Musk, katıldığı programda gençlere tıp eğitimi almamaları çağrısında bulundu.

Hande Karacan Hande Karacan
Son Güncelleme:
Musk, Tesla'nın Optimus insansı robotunun sadece 3 yıl içinde dünyanın en iyi cerrahlarından daha üstün olacağını iddia etti.

Musk, Tesla'nın Optimus insansı robotunun sadece 3 yıl içinde dünyanın en iyi cerrahlarından daha üstün olacağını iddia etti.

Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 2

Programda tıp eğitimi konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Musk, "İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor, üstelik bilgi sürekli değişiyor; takip etmek zor" diyerek gençlerin tıp yerine teknolojiye yönelmesini savundu.

"3 YILDA HAZIR HALE GELECEK"

"3 YILDA HAZIR HALE GELECEK"

Aynı yayında Tesla'nın insansı robotu Optimus hakkındaki iddiasını ileri taşıyan Musk, "Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?" sorusuna net bir şekilde "3 yıl" cevabını verdi.

UZMANLAR TEMKİNLİ

UZMANLAR TEMKİNLİ

Musk'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, uzmanlar robotik cerrahide önemli ilerlemeler kaydedilse de bu tarz kısa vadeli ve kesin tahminlerin henüz klinik kanıtlarla desteklenmediğini vurguluyor.

Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 5

Buna karşılık Musk, dünyadaki üst düzey cerrah sayısının çok sınırlı olduğunu belirterek, robotların sağlık hizmetlerine erişimi dramatik şekilde artırabileceğini öne sürüyor.

Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 6
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 7
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 8
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 9
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 10
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 11
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 12
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 13
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 14
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 15
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 16
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 17
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 18
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 19
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 20
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 21
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 22
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 23
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 24
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 25
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 26
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 27
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 28
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 29
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 30
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 31
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 32
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 33
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 34
Elon Musk’tan çılgın kehanet: 3 yıl sonra en iyi cerrah robot olacak. Tıp öğrencileri boşuna mı okuyor? - Resim: 35
